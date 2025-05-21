Хайп вокруг неурожая взвинтил стоимость ягод, фруктов и овощей

Завышенные цены на фрукты, овощи и ягоды в этом месяце — спекуляция продавцов на заморозках на юге России. Так объяснил URA.RU появление сверхдорогих клубники и черешни на прилавках руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов. К реальному дефициту прошедшие холода и снегопады не приведут, потому что большую часть продукции ввозят из-за границы.
— Цены на фрукты, овощи и ягоды в последнее время неприятно удивляют россиян. Например, полторы тысячи рублей за килограмм клубники в Москве или почти четыре тысячи — за черешню из Узбекистана. Это связано с заморозками и снегопадами на юге России?
— Заморозки и снег на урожае в различных регионах они сказались по-разному, например, в Краснодарском крае было четыре волны, при этом ущерб в одном районе отличается от другого. Больше всего пострадали косточковые культуры, такие как абрикосы и черешня. Но это не создает дефицит на рынке, потому что Россия производит лишь 10% от всего объема внутреннего потребления, а остальное импортирует. То есть нельзя сказать, что эти заморозки сильно повлияли или повлияют на доступность черешни или других косточковых. Она больше зависит от урожая в Турции, Египте и Узбекистане. Надо смотреть, какая ситуация там, а я не слышал, чтобы у них сейчас были какие-то проблемы.
Клубника за полторы тысячи — это следствие не проблем с урожаем, а хайпа вокруг них. Да, где-то локально она пострадала, как и другие культуры, но никто в том же Краснодарском крае четко не говорит, какой был ущерб, не бьет тревогу, не объявляет чрезвычайное положение. Завышение цен — традиционная история для первого урожая, а тут еще добавился информационный шум с заморозками.
Продавцы торгуются, щупают потолок, по какой цене люди готовы покупать. Если спроса не будет, цены снизят, потому что ягоды надо продать, пока они не испортились. В июне, когда подтянется урожай из регионов средней полосы, цены резко пойдут вниз.
С черешней та же история. Есть и влияние логистики, которая дороже для первых партий, но главное — шум вокруг дефицита. Конечно, таких цен на рынке не будет — вряд ли найдется много желающих купить черешню за три-четыре тысячи рублей. Надо немного подождать — пойдет сезон и стоимость нормализуется.
— А что происходит с картофелем? Цены на него выросли в три раза, в магазинах он стоит в районе 100 рублей за килограмм и выше. Откуда такая стоимость?
— История с картофелем странная. Например, сахар в розничной продаже стоит дешевле — 70 рублей за килограмм. Он делается из сахарной свеклы, у которой примерно такая же себестоимость. После сбора урожая ее везут на сахарный завод, перерабатывают, получают сироп, кристаллизуют его, очищают, расфасовывают. А картошку просто отправляют в хранилище и потом — в магазин. То есть технологически производство сахара намного дороже, но он стоит дешевле, чем картофель, с которым ничего не надо делать.
Урожай картофеля в прошлом году был неплохим — более семи миллионов тонн промышленных сборов. Такие перекосы с ценами могут говорить о повышенных потерях при хранении — у нас серьезная нехватка картофелехранилищ, из-за этого потери могут доходить до 30-40%. Поэтому каждую весну в страну импортируют 200-300 тысяч тонн клубней из Азербайджана, Египта и других стран, чтобы перекрыть нехватку до тех пор, пока не подойдет новый отечественный урожай.
Не весь картофель промышленного производства — часть его выращивает население. Предполагается, что примерно столько же, сколько и сельхозпредприятия. Но точно это отследить нельзя, статистики нет.
И вполне возможно, что люди просто перестали сажать у себя на полях и участках картофель, как когда-то отказались от домашних коров. И появился дополнительный спрос на промышленный картофель, отчего и взлетели цены.
Если это так, самое время думать над инвестиционной программой, которая позволит сельхозпроизводителям увеличить производство и построить новые хранилища. Мы должны сохранять свой урожай, чтобы не пользоваться импортом — он дешевле никак не станет.
— Сколько могут продержаться такие цены? Долго ли еще мы будем покупать дорогой картофель, в том числе египетский?
— Импортную картошку привозят и покупают каждую весну, и в следующем году будет так же. В другие сезоны импортный картофель тоже есть на полках и прилавках для разнообразия, потому что у всех разные предпочтения, и кому-то он нравится. А снижение цен будет, потому что иначе люди с невысокими доходами постепенно начнут отказываться от картошки и предпочитать более дешевые продукты, например, крупы.
В этом году были ранние посадки в южных регионах, и, кстати, заморозки никак не повредили клубням, которые были в земле. Так что уже в июне ожидаем первый отечественный урожай. И уже в конце июня или начале июля начнется снижение цен. В первую очередь на старый картофель, потому что его нужно будет продать как можно быстрее, а потом и на новый.
Насколько существенно уменьшится стоимость, зависит от урожая — чем больше соберут, тем заметнее упадет цена. Вспомним 2023 год, когда урожай был таким большим, что его пришлось продавать почти по себестоимости, потому что негде было хранить.
Если же урожай будет на обычном уровне, как в прошлом году, все будет зависеть от того, насколько выросли затраты у производителей. Растут зарплаты, стоимость семенного картофеля, который в основном импортный, техники, электроэнергии, ГСМ. Влияют высокие ставки по кредитам. Поэтому при обычных показателях цены в рознице опустятся где-то до 50-60 рублей, к 30 рублям они уже вряд ли вернутся.
—Помидоры в магазинах стали ненамного дешевле экзотических фруктов. Особенно «радуют» томаты из Азербайджана…
— То, что продается как азербайджанские помидоры, вовсе не обязательно привезли оттуда. Есть томаты, которые выращивают в России или Абхазии и просто называют «бакинскими». В Азербайджане благоприятные для помидоров климат и длина светового дня, практически не тратятся ресурсы на отопление — затраты на выращивание там должны быть меньше. Также нужно смотреть, грунтовые это томаты или тепличные: вторые по идее должны быть не дороже продукции из наших теплиц. Но часто это помидоры называют азербайджанскими, потому что у покупателей есть представление, что там они вкусные. Это маркетинг.
— В любом случае год от года сельхозпродукция дорожает из-за роста издержек аграриев. Есть ли у правительства инструменты, чтобы поддержать их и в том числе снизить продовольственную инфляцию?
— Ключевое значение сейчас имеет стоимость денег. А политика Центробанка для аграриев не очень благоприятна, мягко говоря. Когда деньги дорогие, все дорогое. Ставки по кредитам влияют на покупку техники, удобрений, ГСМ, семян. И факторов, которые бы способствовали снижению продовольственной инфляции, пока не видно. Оно может произойти по естественной причине, например, из-за перепроизводства, но в любом случае аграрии не могут продавать ниже себестоимости.
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