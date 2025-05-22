Отставку осужденного за незаконный оборот оружия судьи из ЯНАО Раенгулова могут приостановить

Квалификационная коллегия судей (ККС) ЯНАО рассмотрит вопрос о приостановлении отставки судьи Салехардского городского суда Алишера Раенгулова до вступления в законную силу приговора. В апреле 2025 года судья был признан виновным в незаконном приобретении, изготовлении и хранении оружия. По данным ККС, члены коллегии рассмотрят вопрос об отставке 28 мая.
«Рассмотрение вопроса о приостановлении отставки судьи Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа Раенгулова Алишера Булатовича на срок до вступления в законную силу приговора Лабытнангского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 апреля 2025 года», — сообщается в повестке заседания ККС на 28 мая 2025 года.
Силовики задержали федерального судью Салехардского городского суда Алишера Раенгулова в 2021 году за незаконные изготовление, переделку и ремонт огнестрельного оружия. Спустя год квалифколлегия лишила его полномочий, а в апреле 2025 года горсуд Лабытнанги отправил Алишера Раенгулова и его брата в колонию. По данным картотеки уголовных дел Лабытнангского горсуда, приговор не ступил в законную силу. Скорее всего, осужденные намерены обжаловать его.
Приостановление отставки для осужденного судьи разрешается федеральным законом «О статусе судей». Как сообщил URA.RU источник в судебной системе, приостановление отставки судьи, чья репутация запятнана уголовным преследованием и приговором, можно объяснить намерением судейского сообщества Ямала лишить Раенгулова судейского статуса.
«В принципе, этому судье не должны были дать возможность уйти в отставку на стадии возбуждения уголовного дела. По закону о статусе судей, ККС обязана была дождаться вступления приговора законную силу и только потом прекратить полномочия Раенгулова», – отметил источник.
Таким образом, следствием заседания ККС станет, скорее всего, лишение Алишера Раенгулова звания судьи. А значит и — пожизненного содержания, гарантий личной неприкосновенности и принадлежности к судейскому сообществу.
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