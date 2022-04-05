Десятки ямальцев эвакуировались из-за падения частей ракеты

Более 30 ямальцев решили временно покинуть места жительства Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Более 30 человек в Ямальском районе приняли решение эвакуироваться из места жительства из-за грядущего запуска ракеты «Союз» с космодрома Плесецк. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО. Запуск намечен на 7 апреля, часть отделяющихся фрагментов ракеты упадут на территории округа.

«Районы падения отделяющихся фрагментов ракеты определены в Ямальском районе, на значительном удалении от населенных пунктов. Более 30 человек приняли решение эвакуироваться из временно опасного района самостоятельно. Все граждане проинструктированы под роспись, им выданы памятки о времени пуска ракеты и границах разлета отделяющихся частей», — рассказали в ведомстве.

По заверению властей, после запуска специалисты департамента и других ведомств вылетят в Ямальский район. Они оценят обстановку и зафиксируют место падения фрагментов ракеты.

В феврале части ракеты «Союз» уже падали в Ямальском районе между селом Яр-Сале и факторией Порц-Яха, селом Панаевск и факторией Хадыта-Яха. Тогда власти эвакуировали несколько оленеводов.