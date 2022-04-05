05 апреля 2022

Десятки ямальцев эвакуировались из-за падения частей ракеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальский район, Яр-Сале, оленеводы, кмнс, абориген, ненцы
Более 30 ямальцев решили временно покинуть места жительства Фото:

Более 30 человек в Ямальском районе приняли решение эвакуироваться из места жительства из-за грядущего запуска ракеты «Союз» с космодрома Плесецк. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО. Запуск намечен на 7 апреля, часть отделяющихся фрагментов ракеты упадут на территории округа.

«Районы падения отделяющихся фрагментов ракеты определены в Ямальском районе, на значительном удалении от населенных пунктов. Более 30 человек приняли решение эвакуироваться из временно опасного района самостоятельно. Все граждане проинструктированы под роспись, им выданы памятки о времени пуска ракеты и границах разлета отделяющихся частей», — рассказали в ведомстве.

По заверению властей, после запуска специалисты департамента и других ведомств вылетят в Ямальский район. Они оценят обстановку и зафиксируют место падения фрагментов ракеты.

В феврале части ракеты «Союз» уже падали в Ямальском районе между селом Яр-Сале и факторией Порц-Яха, селом Панаевск и факторией Хадыта-Яха. Тогда власти эвакуировали несколько оленеводов.

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Более 30 человек в Ямальском районе приняли решение эвакуироваться из места жительства из-за грядущего запуска ракеты «Союз» с космодрома Плесецк. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО. Запуск намечен на 7 апреля, часть отделяющихся фрагментов ракеты упадут на территории округа. «Районы падения отделяющихся фрагментов ракеты определены в Ямальском районе, на значительном удалении от населенных пунктов. Более 30 человек приняли решение эвакуироваться из временно опасного района самостоятельно. Все граждане проинструктированы под роспись, им выданы памятки о времени пуска ракеты и границах разлета отделяющихся частей», — рассказали в ведомстве. По заверению властей, после запуска специалисты департамента и других ведомств вылетят в Ямальский район. Они оценят обстановку и зафиксируют место падения фрагментов ракеты. В феврале части ракеты «Союз» уже падали в Ямальском районе между селом Яр-Сале и факторией Порц-Яха, селом Панаевск и факторией Хадыта-Яха. Тогда власти эвакуировали несколько оленеводов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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