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01:07
Участник СВО Рожков вручил юным челябинцам награды за спортивные достижения
00:54
Дуров готов поехать в Румынию и дать показания по вмешательству в выборы
00:52
На трассе «смерти» в ХМАО пройдут массовые облавы на водителей
Минобороны впервые представило Солодчука в новой должности: главное об СВО на 20 мая
00:41
Беспилотные трамваи запустят в Екатеринбурге и Верхней Пышме
00:36
Курганцев, которым ни на что не хватает времени, зовут на бесплатный мастер-класс
00:31
Дожди, грозы и туман: непогода опять угрожает жителям Прикамья
Боевики атаковали российскую базу Хмеймим в Сирии: ее стратегическое значение и что известно о нападении
00:26
Польша объявила об окончательном решении по отправке военных на Украину
00:18
Гладков: к строителям обороны в Белгородской области подали иски
00:07
В ХМАО для бизнесменов открылась первая общественная приемная
В России расширят спутниковую сеть для управления тяжелыми дронами
00:07
Свердловский губернатор принял присягу от соперника и устроил проверку «единороссу» — под смех зала
00:07
NYP: Трамп понимает стратегию Путина, поэтому находит с ним общий язык
00:03
«Путь едут в Россию без родственников и учат язык»: как РФ борется с мигрантами-нарушителями
Про «гаагское убожество», салфетку Макрона и капитуляцию Украины: главное из речи Медведева в Петербурге
00:02
В ХМАО боец СВО напал на экс-супругу после затянувшегося конфликта из-за денег
00:00
Уволенная из-за угроз дочери вологодская чиновница сочла отставку разумной
20 мая 2025
23:56
ЕС открыто признал финансирование СМИ-иноагента на 5,5 млн евро
«Жаловались на рвоту с кровью»: подробности массового отравления шаурмой в Подмосковье
23:52
Курганский пристав спас ребенка с травмой головы, доставив его в больницу
23:51
Рубио: США не угрожают России санкциями, чтобы продолжить контакты
23:44
Сбитый под Истрой лосенок умер
Путин дал Зеленскому шанс избежать войны до последнего украинца
23:42
ЕС включил в новый пакет санкций японские суда, связанные с «Ямал СПГ»
23:25
Лавров озвучит в Перми позицию Путина по вопросу безопасности на территории Евразии
23:23
Рубио: США отказываются участвовать в грядущем саммите G20
«Бесплодная возня или откат на 30 лет»: чем обернутся новые санкции ЕС и Британии для России
23:22
Cтали известны подробности взрыва McLaren в Подмосковье
23:17
Грузовик сгорел на свердловской трассе. Видео
23:16
Вяльбе: Большунову платят 140 тысяч, он не может отказаться от рекламы
Массовые сбои в приложениях и электронных сервисах в России: кто стоит за DDos-атаками
23:13
«Куда звонить?»: в Челябинске перестал работать номер вызова скорой помощи
23:13
Салехард встретил ледоход традиционным праздником. Фото
23:11
Мечты о сцене, побои от мужа и роковая травма: со дня рождения Любови Полищук — 76 лет
Британия и ЕС ударили по параллельному импорту России: что вошло в новые санкционные списки
23:08
В деле об избиении тюменского третьеклассника появился новый поворот
23:05
ВВС США увидели угрозу в модернизации Россией ядерного оружия
22:58
Один из богатейших депутатов России покинет Госдуму ради масштабного проекта
ВСУ оставили игрушку со взрывчаткой в Курской области: карта СВО за 20 мая
22:57
Ушла из жизни депутат заксобрания Прикамья первого созыва Риата Крюкова
22:57
Желтый McLaren взорвался на трассе в Подмосковье. Видео
1
22:48
ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили до 70 украинских военных
«Цены уже не вернутся»: экономист рассказал, что будет со стоимостью картошки
22:48
Проведя три часа с депутатами, Паслер пропустил самое интересное — атаку на зама. Фото, видео
22:47
В Челябинскую область прибыли экстрасенсы, к ним направилась полиция. Фото
22:46
Курганцы массово перебираются из квартир в частные дома
1
Миллион россиян поучаствовали в первом дне голосования «Единой России»: инструкция по тому, как присоединиться
22:42
Спецпредставитель Путина Титов поддержал идеи Бастрыкина по поводу мигрантов
22:42
В Крыму введут режим угрозы ЧС
22:36
Власти Венгрии нашли в стране украинских шпионов
Разъяренная Европа готовит для России новые сюрпризы: реакция мировых лидеров на переговоры Путина и Трампа
22:30
Bloomberg: Трамп ради денег готов передать переговоры по Украине другим людям
1
22:26
Мэра из ХМАО проверяет ОБЭП за двойную оплату работы по выходным
22:11
Mash: туристам стоит ждать задержек в Шереметьево из-за увольнений сотрудников
Россия сбила около десятка украинских БПЛА возле Брянска: карта атак беспилотников за 20 мая
22:07
«Техничка, мой полы»: единоросс из ХМАО унизил уборщицу. Видео
4
22:06
Мэр Тобольска позаимствовал у губернатора формат общения с народом
22:03
В США заявили о трехмесячном провале Зеленского
Из «Роскосмоса» в Совфед: что известно о новом сенаторе от Архангельской области Юрии Борисове
22:00
Медведев процитировал Мюллера из «17 мгновений весны», говоря о доверии к Трампу
21:51
««Жигули» покупать не хочу»: президент Федерации лыжного спорта РФ выступила с критикой спортинвентаря
2
21:48
«Прошлись вслепую»: модели устроили показ на подземной парковке торгового центра Сургута. Видео
«Вместо него могла быть другая»: реакции критиков и продюсеров на участие Shaman в «Интервидении»
21:46
Следователь выехал к месту ЧП, где пермяк сорвался с дамбы
21:43
Евросоюз снял санкции с восточной страны
21:37
Reuters назвал имена граждан США, которых может обменять Россия
Хищение 6,7 млрд и взятка 12 миллионов: раскрыты детали дела замначальника Генштаба Халила Арсланова
21:32
От змей, насекомых и пожара: как защитить палатку во время похода
21:26
ЕС снял санкции со страны, против которой введены сотни ограничений
1
21:25
Муж вице-мэра Екатеринбурга получил от Паслера высокий пост во власти: документ
3
Губернатор поставил точку в скандале с дочерью мэра, отправлявшей хейтеров на СВО: подробности
21:24
В Перми подросток сорвался с дамбы
21:23
Бастрыкин: глава Мытищ «выкручивается» после скандала с жилищным сертификатом
1
21:22
Свердловский депутат предложил депортировать мигрантов-нелегалов
1
21:20
Ледоход в Салехарде, цены на вертолет и запрет на электросети для автомобилистов: события на Ямале 20 мая
21:20
Перепутали анализы, но подарили наклейки: как в Тюмени проходит медкомиссия для поступления в детский сад
21:15
Под Курганом готовят масштабную стройку КАМАЗ-центра с инвестициями в 1,5 миллиарда
21:14
«Избивают ради одной цели»: Мизулина высказалась о нападении на школьницу в Первоуральске
21:03
В Челябинске обрушилось аварийное общежитие. Фото
21:01
Ямальцы снимают красочные видеозарисовки на берегу Оби. Видео
21:01
Рядом с Австралией произошло сильное землетрясение
21:00
Вердикт по делу об убийстве и перекрытие дорог: главное в Кургане за 20 мая
21:00
Росстат назвал индекс ВВП в первом квартале 2025 года
20:52
На главном экономическом форуме России Свердловская область расскажет об успехах в цифровизации
3
20:50
В Сургуте возобновили строительство железнодорожного вокзала
20:49
Аналитик указал на неприятную правду о Ватикане после предложения провести там переговоры по Украине
20:48
Подземные миры России: куда поехать вместо закрытой Кунгурской пещеры
20:45
Владелец горнолыжного курорта под Миассом хочет снять статус леса с 35 участков
20:43
Возбуждено уголовное дело против основателя «Медузы»* Галины Тимченко**
20:38
Мэрия Екатеринбурга заключила контракт на поставку автобусов-«гармошек»
20:32
Пнувшей ребенка тюменке могут дать реальный срок
20:30
Жителей Нижневартовска ввела в заблуждение реклама коммунальщиков
1
20:25
Тюменский таксист придумал, как обойти господство агрегаторов
20:25
В Москве повысят цены на проезд на городском транспорте. Скрин
20:22
В Кургане благоустроят 70 дворов и 30 общественных территорий
20:22
Паслер захотел построить крупнейшую промзону в Екатеринбурге
20:20
Дума ХМАО до конца созыва лишится одного депутата
20:16
Суд изменил меру пресечения «лидеру» инцелов и блогеру Поднебесному
20:13
Минобороны впервые представило освобождавшего Курскую область Солодчука в новой должности
20:12
Губернатор назвал условие для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге
1
20:08
Почему Россия против выхода Трампа из переговоров по Украине
20:02
От колорадки до грызунов: основные вредители картофеля и как с ними бороться
20:00
Роспотребнадзор ХМАО рассказал о случаях заболевания смертельным вирусом из Африки
19:59
Рыбарь: боевики напали на российскую базу Хмеймим в Сирии, атака отбита
19:58
Путин добился от Трампа уступок по санкциям
2
19:53
«95% лежат в могиле»: сын тюменского авторитета высказался о «работе» своего отца
19:52
Челябинская ГАИ усилит контроль на дорогах в дни последних звонков
19:49
Губернатор Курганской области Шумков рассказал о бесплатных концертах с участием звезд в Кургане
19:48
Чиновница, чья дочь грозилась отправить своих обидчиков на СВО, рассказала о своей отставке
19:46
Проблемы генетики и дружба с людьми: все, что нужно знать о шотландских вислоухих кошках
1
19:45
Полиция нашла жителя Сургута, который домогался до школьниц в торговом центре
19:45
Как курганцам сэкономить на перелете и что посмотреть во Вьетнаме: лайфхаки от журналиста URA.RU
19:43
Захарова потребовала объяснений от Парижа из-за Павла Дурова
19:42
Депутаты приняли закон о пенсиях бывшим силовикам
1
19:36
Компания из Миасса попала под санкции Великобритании
19:35
Курганские автоинспекторы поймали 92 ребенка-нарушителя ПДД
19:33
Что войдет в меморандум между Россией и Украиной
19:30
Пермский дилер строительной и сельхозтехники впервые показал миллионный убыток
19:20
Рособрнадзор предложил «принимать меры» против мигрантов, чьи дети не сдали тест по русскому языку
19:13
В Копейске последние звонки под угрозой срыва
1
19:10
Число затопленных из-за паводка дач в ХМАО перевалило за сотню
19:05
«Магнит» почти полностью выкупил продуктовый магазин для богатых
19:02
В Первоуральске избитую из-за слов о матери школьницу спасла прохожая
19:00
«Есть два пути»: Медведев назвал еще один способ закончить СВО
4
19:00
Сколько курганцев проголосовали на праймериз в первый день. Эксклюзив
1
18:58
Цены на такси взлетели в Екатеринбурге из-за ливня. Скрин
1
18:53
Придется платить больше: свердловские базы отдыха задрали цены к лету. Скрин
18:50
Аналитики оценили, как новые санкции ЕС ударят по «Сургутнефтегазу»
18:48
Стало известно, почему Зеленский пришел в ярость после разговора Путина и Трампа
18:42
В течение или в течении: пройди тест и проверь себя
3
18:40
Сколько стоит билет на вертолет между Салехардом и Лабытнанги
18:38
Тюменский санаторий обвиняют в массовом отравлении отдыхающих
18:37
Пермский актер Алексей Корсуков снимается в новом комедийном сериале. Фото
18:36
В главный парк Екатеринбурга съедутся звезды со всей России
18:32
Национализированный пермский завод попал под санкции Великобритании
18:32
Власти Кургана назвали предварительную дату Дня города
18:30
Пермский мэр разработала план борьбы с борщевиком, захватившим сотни гектаров земли
1
18:30
Совет директоров «Сургутнефтегаза» назвал размер дивидендов за 2024 год
18:29
«Я удивилась»: Яна Чурикова оценила «Евровидение»
18:24
Хирургический корпус главной больницы Екатеринбурга начали сносить. Фото, видео
18:21
Тоболяки назвали мэру главные проблемы города
18:21
Созданный челябинскими психиатрами чат вернул пациентов к социальной активности
18:19
Итоги отопительного сезона подвели в Свердловской области
18:16
Жители Ямала интересуются, когда запустят паромы между Салехардом и Лабытнанги
18:16
«Ничего мне не будет»: школьница объяснила, зачем избила 12-летнюю девочку в Первоуральске. Скрин
2
18:14
Ошибка в документах дочери принесла миллионы просмотров врачу-блогеру из ХМАО
18:10
Тюменским студентам придется больше платить за учебу в вузах
18:10
Кто из единороссов покорит курганские думы: микс опыта, молодости и неожиданных героев. Эксклюзив
18:09
Как в Тюмени выглядит будущий бульвар по мотивам сказки Ершова. Фоторепортаж
18:07
Уехавший из России Панин* обратился с просьбой к жителям США
1
18:06
Суд арестовал имущество семьи челябинского экс-депутата на миллиард рублей
18:02
Омбудсмен ХМАО вступилась за бойца, которого хотели отправить на СВО после потери зрения
1
18:02
Начальник райотдела полиции из ЯНАО перешел в ХМАО на аналогичную должность. Фото
18:00
Фабрика бывшего челябинского замгубернатора отсудила у мэрии Коркино здание
17:54
«Уралвагонзавод» перебросит в Минск танки и огнеметы «Солнцепек». Фото
17:53
Бастрыкину доложат о ребенке, которого из парка в Копейске увезла реанимация
1
17:52
Из Пермского края в Монголию отправили тонны клевера и льна
17:49
Бывший советский вратарь из Латвии выступил против возвращения россиян на ЧМ и ОИ
2
17:49
С поезда «Новый Уренгой — Уфа» сняли буйного челябинца
17:46
Глава ЛДПР Слуцкий: процент по ипотеке в России — лучшая пропаганда чайлдфри*
2
17:41
Директор Пермской галереи Юлия Тавризян расскажет о роли устриц в искусстве
17:40
Челябинская область вошла в топ-3 крупнейших регионов РФ с самым дешевым жильем
17:40
Как сажать гортензии по лунному календарю 2025: полная инструкция
17:40
В Кургане магазин «Чижик», который откроется на месте «Метрополиса», столкнется с проблемой. Фото
2
17:36
Мэр из ХМАО предстанет перед судом за драку с чиновником
1
17:32
В суд поступило дело пермского фотографа, обвиняемого в госизмене
1
17:31
В Тюмени рассказали, кому готовы платить больше 270 тысяч рублей
17:30
Бастрыкин заявил о десятках тысячах «молодых» граждан России на СВО
17:30
Пермский губернатор Махонин выступит с посланием к политэлитам и населению
17:30
МЧС предупредило о сильных ливнях и грозах в ХМАО
17:26
Ледоход дошел до Салехарда и Лабытнанги. Видео
17:25
В Нижнем Тагиле прошел благотворительный забег почти на полторы тысячи человек
17:19
Захарова рассказала о провале «спектакля» Зеленского
17:13
В Салехарде пройдет этнофестиваль «Душа тундры»
17:13
В ЯНАО упразднят молодежное правительство
17:12
Как ухаживать за картофелем, чтобы получить хороший урожай: советы для садоводов
17:11
РПЦ разрешает освящение оружия, которое направлено на защиту страны от врага
17:11
В Кургане будет сильный ветер с дождем
17:11
Администрация Трампа примет жесткое решение по 200 тысячам украинцев в США
1
17:05
Страны ЕС грозят новыми санкциями после разговора Путина и Трампа
1
17:04
Пушкинский музей отказался от своего филиала в Екатеринбурге
17:04
В Челябинске ограничили движение для транспорта около крупного вуза. Схема
17:03
Отсутствие срока годности и упаковки: за что оштрафовали сеть «Светофор» в Курганской области
1
17:03
Ушаков: Трамп восхитился победой русских в Великой Отечественной войне
2
17:01
Туроператоры рассказали, запустят ли чартеры из Тюмени в Абхазию
2
17:01
Когда и как сажать укроп по лунному календарю в мае 2025 года
17:00
Дочки загадочно пропавшего пенсионера обратились к екатеринбуржцам. Фото, видео
17:00
Косторезное искусство и авиамоделирование: как журналист URA.RU ремеслу учился. Видео
16:53
Евросоюз ввел санкции против «Сургутнефтегаза»
1
16:52
Свердловский производитель беспилотников попал под санкции ЕС. Скрин
16:49
Курганский вице-губернатор Алексеев встретился с атаманом казачьего войска. Фото
16:47
Девочка избивала 12-летнюю школьницу под овации друзей в Первоуральске. Видео
4
16:45
На маршруте между Салехардом и Лабытнанги открыли дополнительные рейсы
16:43
В главном парке Екатеринбурга объяснили, как удалось заманить звезд в Летний театр
16:40
Охотничьи туры за десятки тысяч устраивают в Свердловской области
16:40
«Не рассчитываем на здравый смысл Киева»: Захарова подвела итоги переговоров Путина и Трампа
16:40
В Тюмени накажут водителя, по вине которого женщину протащило за автобусом
16:40
В Ташкенте представили созданную в Пермском крае выставку, посвященную Второй мировой войне
16:33
В Шадринске начался масштабный ремонт дорог и дворов. Фото
5
16:33
Екатеринбуржец предлагал школьнице заняться сексом и родить от него ребенка
16:28
Бывшая «дочка» «Сургутнефтегаза» из ХМАО попала под санкции Великобритании
16:21
В ЯНАО автомобилистам запретят подогревать машины от электросетей
4
16:18
Экономист раскрыл, отразится ли на России снижение поставок нефти в Китай
16:15
Каральки от шефа, конкурсы для крепких мужчин и «Цветень»: в Кургане пройдет масштабный гастрофестиваль
2
16:12
В больнице Соликамска начинается масштабный ремонт
16:11
Красавицы из ХМАО завоевали короны на конкурсе красоты стран БРИКС. Фото
16:10
Директор тюменской школы, где избили сына бойца СВО, рассказал о ситуации с семьей мальчика
5
16:10
«Не того размера»: мэрия Кургана озвучила, почему выкопали прижившиеся ивы. Видео
5
16:07
Бизнес Ямала постепенно переходит на франшизы
16:07
Politico: Франция запретила Павлу Дурову въезд в США
3
16:06
Ушел из жизни чемпион России по боксу из Копейска Александр Шкаликов. Фото
2
16:05
Справятся только отличники: тест по обществознанию — сдадите хотя бы на тройку?
7
16:04
Пермякам раскрыли, как бесплатно отправиться на отдых в Турцию
16:03
Андрей Разыграев рассказал о подготовке к конкурсу «Интервидение»
16:01
«Жажда мести», «Начос» и «Нарцисс»: Британия по-особому решила назвать корабли якобы теневого флота РФ
16:00
«Они к нам завозят наркоту»: Бастрыкин назвал статистику по преступлениям мигрантов
2
15:59
«Я с СВО, мне ничего не будет»: екатеринбуржец, избивший женщину в магазине, разгуливает на свободе
4
15:58
ММК переходит на отечественную платформу управлениями данными Arenadata Catalog
15:56
В Екатеринбурге нашли разложившийся труп женщины
15:55
Власти усилят контроль за паводком в Пермском крае из-за угрозы подтопления
15:54
В Троицке будут судить врачей-мигрантов, попавшихся на обмане с наркозом
3
15:52
Когда сажать горох и фасоль по лунному календарю в 2025 году
15:50
Как «Единая Россия» за три года помогла изменить Мариуполь до неузнаваемости
1
15:48
В Тюмени за 140 миллионов рублей продают таунхаус с видом на озеро с лебедями. Скрин
15:47
В США создали новейшую ядерную бомбу
2
15:45
Поиск людей и роботов: сенатор Муратов рассказал о планах «Курганприбора» на новый актив в Новосибирске
15:43
Прокуратура вызывает в суд бывшего оператора Кунгурской пещеры
15:40
В Челябинске назвали пять худших маршруток апреля
1
15:38
Telegram оштрафовали в России почти на три миллиона рублей
15:37
В главном парке Екатеринбурга назвали условие для проведения «Ночи музыки»
15:37
«Не мое место»: путешественница-блогер Ксения Милли сравнила Ямал с Алтаем. Фото, видео
1
15:37
Опубликовано «предсказание» Жириновского о переговорах Путина и Трампа
1
15:36
Чиновники курганского округа высадили 900 петуний. Фото
15:34
Девочке, жестоко избившей 12-летнюю в Первоуральске, грозит семь лет тюрьмы
4
15:33
Глава СК хочет знать подробности избиения девочки на площадке в Тюмени
15:32
В Испании произошел масштабный сбой в работе связи и мобильного интернета
15:32
Свердловский губернатор в три раза увеличивает расходы на СВО
15:30
Конфискованные у пермяков скутеры, мотоциклы и автомобили отправили на СВО
1
15:29
Власти в ХМАО предупредили о появлении медведей около поселений
15:29
Мэрия Урая разрывает контракт с владельцем клуба, стрелявшего в посетителя
15:28
Путин рассказал Трампу о предотвращении угроз терактов в центре Москвы
15:25
В Верхней Пышме провели уникальную спецоперацию по сохранению космического корабля. Видео
15:24
Скандал с продажей больничных в ЯНАО пополнился новым эпизодом
15:24
Экс-начальник отдела ФСБ Златоуста погасил полумиллиардный долг объявленного в розыск сына
15:22
«Был бы виновен, давно был бы мертв»: оправданный присяжными Кургана Урюпин прокомментировал URA.RU приговор
5
15:21
В ХМАО бизнесмены распродают базы отдыха и сауны за десятки миллионов рублей
15:20
Курганский депутат Воронович уйдет из думы и займется проектом про родительство
15:19
Курган богат талантами: курсанты показали мастерство военной подготовки. Фото
15:19
Бюджет на госпрограммы в ЯНАО реализован почти на 98 процентов
15:18
Forbes раскрыл состояние пермских миллиардеров
15:17
В главной больнице Екатеринбурга закроют роддом
15:15
В Шадринске ожидается очень сильный ветер до 15 метров в секунду
15:14
Зампред краевого правительства Алякринский назвал срок открытия нового зоопарка в Перми
1
15:14
Менеджер комика Сабурова опроверг информацию о его задержании
15:13
В ФНС ответили, утекут ли данные россиян из-за сильной DDoS-атаки
15:13
Бастрыкин требует доклад о челябинском кафе, где незаконно трудятся мигранты
1
15:11
В Подмосковье возбуждено дело после массового отравления шаурмой
4
15:10
Депутат Ботов рассказал о главных рисках летнего сезона для челябинцев. Фото
15:09
Власти ХМАО потратят два миллиарда рублей на строительство нового корпуса медакадемии
15:09
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