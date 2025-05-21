Закон о запрете изменения фасадов в ЯНАО ударит по автомобилистам

Депутаты Заксобрания ЯНАО приняли закон, запрещающий крепить розетки для подогрева автомобилей на стенах домов. За крепление кабелей, розеток и прочих самовольных изменений фасадов горожан будут штрафовать. Закон принят единогласно в ходе 50-го заседания ямальского парламента.
«Принимая во внимание специфику Арктической зоны, органам муниципальных образований рекомендуем использовать опыт Салехарда и Лабытнанги по установлению безопасных электроколонок», — озвучила вице-спикер регионального Заксобрания Наталия Фиголь возможную альтернативу. Эфир заседания транслировался на официальном сайте законодательного органа.
Нарушение норм влечет за собой административный штраф от 3500 рублей до 5000 рублей для граждан, от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей для должностных лиц и от пятидесяти пяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, запрещается самовольно менять ограждение крыш и вносить иные изменения в конструкции фасадов. Изменения в конструкции запрещено вносить даже для некапитальных строений.
Ранее URA.RU сообщало, что соответствующий законопроект планируется рассмотреть на ближайшем заседании Заксобрания. Законопроект принят без изменений и единогласно.
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