В Минюсте предложили запретить покупку машин и квартир тем, кто не платит алименты

Злостным неплательщикам алиментов нужно запретить покупать и регистрировать недвижимость, автомобили, открывать банковские счета. Об этом заявил замминистра юстиции РФ Евгений Забарчук на Петербургском международном юридическом форуме. Трансляция велась на официальном сайте мероприятия.
«Мы накопили ряд предложений о том, как повлиять на тех, кто уклоняется от алиментов, — отметил Забарчук. — Среди них запрет на покупку и регистрацию недвижимости, автомобилей должниками, запрет на открытие банковских счетов». Также чиновник отметил, что в Минюсте рассматривают возможность запретить злостным неплательщикам пользоваться государственными интернет-сервисами, в том числе Госуслугами, приобретать авиа- и жд-билеты повышенной комфортности.
По словам Забарчука, подобные предложения, возможно, будут приняты неоднозначно и вызовут дискуссию. «Пора принимать максимально жесткие меры в отношение должников по алиментам, чтобы под ними земля горела, — подытожил он. — Платить должно стать выгоднее, чем не платить». Подробнее о том, какими еще мерами власти собираются бороться с тем, кто не платит алименты в России, читайте в материале URA.RU.
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