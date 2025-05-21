21 мая 2025

На Ямале тысячам несовершеннолетних помогли найти работу

В ЯНАО в 2024 году трудоустроили более семи тысяч несовершеннолетних
© Служба новостей «URA.RU»
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Более десяти тысяч молодых людей в ЯНАО обратилось за поиском работы
Более десяти тысяч молодых людей в ЯНАО обратилось за поиском работы Фото:

За прошедший год в ЯНАО более десяти тысяч молодых обратились за поиском работы. Из них 80% смогли трудоустроиться, сообщил окружной руководитель департамента молодежи Наиль Хайруллин.

«Обратилось 10 801 человек, из них 7 828 – несовершеннолетние, 172 – дети-сироты, 271 – инвалиды. Нашли работу 8 678 человек», — отметил в своем докладе Хайруллин на заседании Законодательного собрания ЯНАО.

Для трудоустройства молодежи в округе было проведено 138 ярмарок вакансий и учебных мест, 210 человек получили обучение. Получили временную работу 6 797 несовершеннолетних.

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За прошедший год в ЯНАО более десяти тысяч молодых обратились за поиском работы. Из них 80% смогли трудоустроиться, сообщил окружной руководитель департамента молодежи Наиль Хайруллин. «Обратилось 10 801 человек, из них 7 828 – несовершеннолетние, 172 – дети-сироты, 271 – инвалиды. Нашли работу 8 678 человек», — отметил в своем докладе Хайруллин на заседании Законодательного собрания ЯНАО. Для трудоустройства молодежи в округе было проведено 138 ярмарок вакансий и учебных мест, 210 человек получили обучение. Получили временную работу 6 797 несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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