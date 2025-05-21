На Ямале тысячам несовершеннолетних помогли найти работу

Более десяти тысяч молодых людей в ЯНАО обратилось за поиском работы
За прошедший год в ЯНАО более десяти тысяч молодых обратились за поиском работы. Из них 80% смогли трудоустроиться, сообщил окружной руководитель департамента молодежи Наиль Хайруллин.
«Обратилось 10 801 человек, из них 7 828 – несовершеннолетние, 172 – дети-сироты, 271 – инвалиды. Нашли работу 8 678 человек», — отметил в своем докладе Хайруллин на заседании Законодательного собрания ЯНАО.
Для трудоустройства молодежи в округе было проведено 138 ярмарок вакансий и учебных мест, 210 человек получили обучение. Получили временную работу 6 797 несовершеннолетних.
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