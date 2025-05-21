Жители Ямала стали активнее искать работу

Жители ЯНАО стали активнее искать работу. В апреле число обновленных и новых резюме превысило 15 тысяч. Об этом URA.RU сообщили аналитики hh.ru.
«По итогам апреля на рынок труда ЯНАО вышло более 15 тысяч местных соискателей. Активность местных жителей, желающих сменить место работы, выросла сразу на 20% по сравнению с прошлым годом», — отметили аналитики.
Наибольший интерес ямальцы проявляют к сфере туризма и ресторанно-гостиничного бизнеса. Число таких резюме за год выросло на 45%. Не менее активны в стремлении сменить работу соискатели из сферы автобизнеса и автосервисов, которые стали искать работу на 39% чаще. На 35% чаще стали искать новую работу представители обслуживающего и домашнего персонала.
Ранее URA.RU сообщало, что в мае на Ямале открылось около 200 вакансий с вариантами различных подработок. Больше всего таких предложений открыто для курьеров и продавцов и водителей.
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