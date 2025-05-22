Жителей Нового Уренгоя зовут на общегородской субботник

Общегородской субботник проведут в Новом Уренгое 23 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник пройдет 23 мая (архивное фото)
Субботник пройдет 23 мая (архивное фото) Фото:

Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) пригласили на общегородской субботник, который состоится 23 мая. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«Приглашаем завтра, 23 мая в 15:00 на общегородской субботник. Предлагаем навести порядок возле домов и учреждений, на общественных территориях. Ждем всех: УК, ТСЖ, городские предприятия, предпринимателей и наших активных жителей», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Нового Уренгоя «НУР. Официально».

Организаторы подчеркнули, что участие в субботнике способствует сплочению горожан и позволяет сделать город чище и уютнее только совместными усилиями. В администрации также порекомендовали участникам подготовить удобную одежду и хорошее настроение для работы, а информацию о мероприятии распространить среди друзей и коллег. 

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Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) пригласили на общегородской субботник, который состоится 23 мая. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «Приглашаем завтра, 23 мая в 15:00 на общегородской субботник. Предлагаем навести порядок возле домов и учреждений, на общественных территориях. Ждем всех: УК, ТСЖ, городские предприятия, предпринимателей и наших активных жителей», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Нового Уренгоя «НУР. Официально». Организаторы подчеркнули, что участие в субботнике способствует сплочению горожан и позволяет сделать город чище и уютнее только совместными усилиями. В администрации также порекомендовали участникам подготовить удобную одежду и хорошее настроение для работы, а информацию о мероприятии распространить среди друзей и коллег. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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