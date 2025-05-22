Жителей Нового Уренгоя зовут на общегородской субботник

Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) пригласили на общегородской субботник, который состоится 23 мая. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
«Приглашаем завтра, 23 мая в 15:00 на общегородской субботник. Предлагаем навести порядок возле домов и учреждений, на общественных территориях. Ждем всех: УК, ТСЖ, городские предприятия, предпринимателей и наших активных жителей», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Нового Уренгоя «НУР. Официально».
Организаторы подчеркнули, что участие в субботнике способствует сплочению горожан и позволяет сделать город чище и уютнее только совместными усилиями. В администрации также порекомендовали участникам подготовить удобную одежду и хорошее настроение для работы, а информацию о мероприятии распространить среди друзей и коллег.
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