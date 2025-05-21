В ЯНАО резко выросла потребность в нянях

Спрос на нянь в ЯНАО вырос на треть
За апрель в ЯНАО выросло число запросов по поиску нянь. Спрос в округе вырос более чем на треть. Это связано с сезонной занятостью и началом отпусков, сообщили URA.RU аналитики «Авито Услуг».
«Спрос на услуги нянь в регионе вырос на 34% по сравнению с мартом», — отметили аналитики. Стоимость услуги начинается от 350 рублей за час.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале вырос интерес к услугам фрилансеров. За год к ним стали обращаться на 40% чаще.
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