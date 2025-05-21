21 мая 2025

В ЯНАО резко выросла потребность в нянях

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на нянь в ЯНАО вырос на треть
Спрос на нянь в ЯНАО вырос на треть Фото:

За апрель в ЯНАО выросло число запросов по поиску нянь. Спрос в округе вырос более чем на треть. Это связано с сезонной занятостью и началом отпусков, сообщили URA.RU аналитики «Авито Услуг».

«Спрос на услуги нянь в регионе вырос на 34% по сравнению с мартом», — отметили аналитики. Стоимость услуги начинается от 350 рублей за час.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале вырос интерес к услугам фрилансеров. За год к ним стали обращаться на 40% чаще.

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За апрель в ЯНАО выросло число запросов по поиску нянь. Спрос в округе вырос более чем на треть. Это связано с сезонной занятостью и началом отпусков, сообщили URA.RU аналитики «Авито Услуг». «Спрос на услуги нянь в регионе вырос на 34% по сравнению с мартом», — отметили аналитики. Стоимость услуги начинается от 350 рублей за час. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале вырос интерес к услугам фрилансеров. За год к ним стали обращаться на 40% чаще.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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