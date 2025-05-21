Законодатели ЯНАО единогласно утвердили отчет об исполнении бюджета за 2024 год

На пленарном заседании Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа единогласно утвержден отчет об исполнении окружного бюджета за 2024 год. По данным департамента финансов, регион сохранил стабильное финансовое положение, обеспечил эффективное управление доходами и расходами, а также выполнил все социальные и инфраструктурные обязательства. Подробнее — в материале URA.RU.
Рост доходов и структура поступлений
Доходы окружного бюджета в 2024 году составили 390 млрд рублей, что на 2% больше, чем в 2023 году. Более 90% поступлений обеспечено собственными налоговыми и неналоговыми доходами. Ключевыми источниками дохода остаются налог на прибыль организаций (35%), налог на имущество организаций (30%) и налог на доходы физических лиц (18%). Последний показатель вырос на 12% благодаря увеличению фонда оплаты труда и индексации заработных плат.
Вклад ЯНАО в федеральный бюджет
Ямал традиционно входит в число лидеров по объему налоговых поступлений в федеральный бюджет. В 2024 году регион уступил по этому показателю только Москве и Ханты-Мансийскому автономному округу. За отчетный период ЯНАО перечислил в федеральный бюджет около трех трлн рублей, что на 38% превышает уровень 2023 года.
Расходы и приоритеты бюджета
Расходы окружного бюджета в 2024 году превысили 419 млрд рублей, увеличившись на шесть процентов по сравнению с предыдущим годом. Более 80% расходов традиционно направлено на социальные нужды. Важной особенностью бюджета остается высокая доля инвестиционных расходов, направленных на развитие инфраструктуры и реализацию крупных проектов.
Дефицит бюджета и финансовая устойчивость
Несмотря на изначально планировавшийся дефицит бюджета, по итогам года его удалось сократить почти вдвое — до 29 млрд рублей. Как отметила заместитель губернатора, директор департамента финансов ЯНАО Альбина Свинцова, дефицит полностью покрыт за счет остатков средств на едином счете бюджета, сформированных на начало года.
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