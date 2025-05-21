Городские власти назвали сроки открытия самого большого на Ямале экстрим-парка

Экстрим-парк в Салехарде городские власти обещают передать детям в сентябре 2025 года. Осенью прошлого года назывались другие сроки — конец 2024 года. О сроках сдачи долгожданного парка сообщил мэр Салехарда Алексей Титовский.
«В этом году мы ждем ввода в эксплуатацию знакового объекта — экстрим-парка. Работы активно ведутся, и в сентябре этого года мы планируем уже передать его детям», — сказал в ходе выступления на пленарном заседании окружного Заксо мэр Салехарда Алексей Титовский.
На территории игровой зоны площадью 1,8 тысячи кв. м разместят скалодром, зоны отдыха, гимнастики и катания на скейтбордах и велосипедах. Это будет самый большой экстрим-парк на Ямале. В сентябре 2024 года в администрации обещали, что объект сдадут в конце года.
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