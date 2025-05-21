Арендаторов лесных участков на Ямале привлекут к тушению пожаров

На Ямале впервые введут практику привлечения арендаторов и пользователей лесных участков для тушения природных пожаров. Об этом рассказали на заседании Законодательного собрания ЯНАО.
Привлечение дополнительных сил и средств направлено на оперативное реагирование на возгорания и предотвращение их распространения. Для борьбы с лесными пожарами сформирована группа из 970 человек и 252 единиц техники. При возникновении очага возгорания планируется ликвидация огня в течение первых суток.
Для наблюдения за лесами будут использоваться беспилотники в Таркосалинском и Ямальском лесничествах. Запланировано обновление 27 противопожарных рвов вокруг населенных пунктов и 35 минерализованных полос.
Ранее URA.RU сообщало, что паводковую ситуацию на Ямале отслеживают с помощью беспилотных летательных аппаратов. Аппараты «Орлан-10» запускают по заранее заданным маршрутам и управляют ими дистанционно.
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