21 мая 2025

Арендаторов лесных участков на Ямале привлекут к тушению пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Арендаторов лесных участков привлекут к тушениям пожаров
Арендаторов лесных участков привлекут к тушениям пожаров Фото:

На Ямале впервые введут практику привлечения арендаторов и пользователей лесных участков для тушения природных пожаров. Об этом рассказали на заседании Законодательного собрания ЯНАО.

Привлечение дополнительных сил и средств направлено на оперативное реагирование на возгорания и предотвращение их распространения. Для борьбы с лесными пожарами сформирована группа из 970 человек и 252 единиц техники. При возникновении очага возгорания планируется ликвидация огня в течение первых суток.

Для наблюдения за лесами будут использоваться беспилотники в Таркосалинском и Ямальском лесничествах. Запланировано обновление 27 противопожарных рвов вокруг населенных пунктов и 35 минерализованных полос. 

Ранее URA.RU сообщало, что паводковую ситуацию на Ямале отслеживают с помощью беспилотных летательных аппаратов. Аппараты «Орлан-10» запускают по заранее заданным маршрутам и управляют ими дистанционно.

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На Ямале впервые введут практику привлечения арендаторов и пользователей лесных участков для тушения природных пожаров. Об этом рассказали на заседании Законодательного собрания ЯНАО. Привлечение дополнительных сил и средств направлено на оперативное реагирование на возгорания и предотвращение их распространения. Для борьбы с лесными пожарами сформирована группа из 970 человек и 252 единиц техники. При возникновении очага возгорания планируется ликвидация огня в течение первых суток. Для наблюдения за лесами будут использоваться беспилотники в Таркосалинском и Ямальском лесничествах. Запланировано обновление 27 противопожарных рвов вокруг населенных пунктов и 35 минерализованных полос.  Ранее URA.RU сообщало, что паводковую ситуацию на Ямале отслеживают с помощью беспилотных летательных аппаратов. Аппараты «Орлан-10» запускают по заранее заданным маршрутам и управляют ими дистанционно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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