Рыжего кота вытащили из вентиляции (архивное фото)
Сотрудники «Ямалспаса» вытащили кота, который провалился в вентиляцию дома в Ноябрьске (ЯНАО). Об этом рассказал начальник ноябрьского поисково-спасательного отряда ГКУ «Ямалспас» Александр Шохирев.
«Спасатели Ноябрьского ПСО спасли жизнь коту, который застрял в вентиляции жилого дома», — поделился в своем telegram-канале Шохирев. На видео, которое опубликовал автор, сотрудники вытаскивают рыжего кота после проделывания отверстия в стене.
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