Операцию по спасению котика провели сотрудники «Ямалспаса». Фото, видео

Сотрудники «Ямалспаса» в Ноябрьске спасли кота, провалившегося в вентиляцию дома
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Рыжего кота вытащили из вентиляции (архивное фото)
Рыжего кота вытащили из вентиляции (архивное фото) Фото:

Сотрудники «Ямалспаса» вытащили кота, который провалился в вентиляцию дома в Ноябрьске (ЯНАО). Об этом рассказал начальник ноябрьского поисково-спасательного отряда ГКУ «Ямалспас» Александр Шохирев.

«Спасатели Ноябрьского ПСО спасли жизнь коту, который застрял в вентиляции жилого дома», — поделился в своем telegram-канале Шохирев. На видео, которое опубликовал автор, сотрудники вытаскивают рыжего кота после проделывания отверстия в стене.

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Сотрудники «Ямалспаса» вытащили кота, который провалился в вентиляцию дома в Ноябрьске (ЯНАО). Об этом рассказал начальник ноябрьского поисково-спасательного отряда ГКУ «Ямалспас» Александр Шохирев. «Спасатели Ноябрьского ПСО спасли жизнь коту, который застрял в вентиляции жилого дома», — поделился в своем telegram-канале Шохирев. На видео, которое опубликовал автор, сотрудники вытаскивают рыжего кота после проделывания отверстия в стене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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