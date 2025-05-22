Авиарейс в Новый Уренгой вынужденно вернулся в точку вылета

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Самолет вернулся в Рощино (архивное фото)
Самолет вернулся в Рощино (архивное фото) Фото:

Рейс UTA 541 Тюмень — Новый Уренгой (ЯНАО) вынужденно вернулся в аэропорт Рощино. Об этом сообщил telegram-канал «Aviaincident».

«Воздушное судно „Б-735М“ 22 мая, техническая неисправность. Возврат с исполнительного старта по технической причине», — говорится в сообщении telegram-канале.

Корреспондент URA.RU запросил комментарий в авиакомпании. Ответ пресс-службы авиаперевозчика  ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о вынужденной посадке рейса Омск — Ноябрьск (ЯНАО). Причиной стали неполадки в гидросистеме самолета.

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Рейс UTA 541 Тюмень — Новый Уренгой (ЯНАО) вынужденно вернулся в аэропорт Рощино. Об этом сообщил telegram-канал «Aviaincident». «Воздушное судно „Б-735М“ 22 мая, техническая неисправность. Возврат с исполнительного старта по технической причине», — говорится в сообщении telegram-канале. Корреспондент URA.RU запросил комментарий в авиакомпании. Ответ пресс-службы авиаперевозчика  ожидается. Ранее URA.RU сообщало о вынужденной посадке рейса Омск — Ноябрьск (ЯНАО). Причиной стали неполадки в гидросистеме самолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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