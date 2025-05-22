Авиарейс в Новый Уренгой вынужденно вернулся в точку вылета

Рейс UTA 541 Тюмень — Новый Уренгой (ЯНАО) вынужденно вернулся в аэропорт Рощино. Об этом сообщил telegram-канал «Aviaincident».
«Воздушное судно „Б-735М“ 22 мая, техническая неисправность. Возврат с исполнительного старта по технической причине», — говорится в сообщении telegram-канале.
Корреспондент URA.RU запросил комментарий в авиакомпании. Ответ пресс-службы авиаперевозчика ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о вынужденной посадке рейса Омск — Ноябрьск (ЯНАО). Причиной стали неполадки в гидросистеме самолета.
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