Пленный летчик объяснил провал эвакуации «Азова»* из Мариуполя

09 апреля 2022 в 07:40 Размер текста - 17 +

Капитан ВСУ пожаловался на плохую организацию эвакуации Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Попытка эвакуации командиров националистического батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) 5 марта провалилась из-за плохой организации операции. Об этом в ходе допроса заявил капитан Дмитрий Бурлаков. «Мы туда подлетели, увидели горящий дым издалека. Подлетели ближе, и в нас попала ракета. Я очнулся на земле», — цитирует Дмитрия Бурлакова РИА «Новости». Бортовой техник отметил, что организация эвакуации была выполнена «не наилучшим образом». По словам боевика, команда о вылете из Днепропетровска в зону ожидания (между Днепропетровском и Мариуполем) поступила 5 апреля в начале пятого утра. От экипажа требовалось перелететь в указанную точку и ждать дальнейших распоряжений. Вертолет Ми-8, на котором передвигалась группа, был 1989 года выпуска, вспоминает азовец. Из оборудования у экипажа были приборы GPS и очки ночного видения, рассказал летчик. По заявлению официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, пятого апреля в районе Мариуполя военно-воздушным силам РФ удалось сорвать очередную попытку украинских властей эвакуировать главарей националистического батальона «Азов», сообщает RT. Два вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов, сообщал Конашенков. Подобная операция по срыву эвакуации главарей нацбатальона была успешна проведена 28 марта. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации страны. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение военной техники и инфраструктуры, а также вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Вооруженные силы России доблестно выполняют задачи по защите жителей и территорий Донецкой и Луганской народных республик, сообщают в Минобороны РФ. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Попытка эвакуации командиров националистического батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) 5 марта провалилась из-за плохой организации операции. Об этом в ходе допроса заявил капитан Дмитрий Бурлаков. «Мы туда подлетели, увидели горящий дым издалека. Подлетели ближе, и в нас попала ракета. Я очнулся на земле», — цитирует Дмитрия Бурлакова РИА «Новости». Бортовой техник отметил, что организация эвакуации была выполнена «не наилучшим образом». По словам боевика, команда о вылете из Днепропетровска в зону ожидания (между Днепропетровском и Мариуполем) поступила 5 апреля в начале пятого утра. От экипажа требовалось перелететь в указанную точку и ждать дальнейших распоряжений. Вертолет Ми-8, на котором передвигалась группа, был 1989 года выпуска, вспоминает азовец. Из оборудования у экипажа были приборы GPS и очки ночного видения, рассказал летчик. По заявлению официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, пятого апреля в районе Мариуполя военно-воздушным силам РФ удалось сорвать очередную попытку украинских властей эвакуировать главарей националистического батальона «Азов», сообщает RT. Два вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов, сообщал Конашенков. Подобная операция по срыву эвакуации главарей нацбатальона была успешна проведена 28 марта. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации страны. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение военной техники и инфраструктуры, а также вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Вооруженные силы России доблестно выполняют задачи по защите жителей и территорий Донецкой и Луганской народных республик, сообщают в Минобороны РФ. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации