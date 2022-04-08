Российские военные спасли украинцев при крушении вертолета

09 апреля 2022 в 10:04 Размер текста - 17 +

Военнослужащие ВС РФ позаботились об украинских военных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие спасли выживших украинцев, которые пострадали при крушении вертолета, направленного для эвакуации командиров нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). За их жизни боролись врачи РФ. Видео с благодарностями пленных появились в распоряжении РИА «Новостей». «Спасибо им огромное. Меня забрали возле вертолета, лежащего… Не дали умереть», — признался украинский капитан Дмитрий Бурлаков. Сейчас он вместе со стрелком Иваном Гавриленко проходит лечение в российском военном госпитале в Мелитополе, сообщает издание. По словам специалистов, на момент поступления в госпиталь Бурлаков находился в тяжелом состоянии, но пострадавший вовремя получил квалифицированную помощь российских врачей. Сейчас состояние военнослужащего стабильно. За жизнь второго госпитализированного, Гавриленко, сейчас борются врачи. У военнослужащего диагностировали ожоги 55-60% тела и многочисленные осколочные ранения. Пятого апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о срыве очередной попытки украинских властей эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» в районе Мариуполя. Два вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов, сообщал Конашенков. Подобная операция по срыву эвакуации командиров нацбатальона была успешна проведена 31 марта, сообщает RT. На Украине с 24 февраля 2022 года проводится спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации страны. По словам президента России Владимира Путина, приоритет российской армии состоит в исключении напрасных жертв среди мирного населения, поражении военной техники и инфраструктуры, а также вооружения ВСУ и нацбатов. Вооруженные силы РФ доблестно выполняют задачи по защите жителей и территорий Донецкой и Луганской народных республик, сообщают в Минобороны РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские военнослужащие спасли выживших украинцев, которые пострадали при крушении вертолета, направленного для эвакуации командиров нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). За их жизни боролись врачи РФ. Видео с благодарностями пленных появились в распоряжении РИА «Новостей». «Спасибо им огромное. Меня забрали возле вертолета, лежащего… Не дали умереть», — признался украинский капитан Дмитрий Бурлаков. Сейчас он вместе со стрелком Иваном Гавриленко проходит лечение в российском военном госпитале в Мелитополе, сообщает издание. По словам специалистов, на момент поступления в госпиталь Бурлаков находился в тяжелом состоянии, но пострадавший вовремя получил квалифицированную помощь российских врачей. Сейчас состояние военнослужащего стабильно. За жизнь второго госпитализированного, Гавриленко, сейчас борются врачи. У военнослужащего диагностировали ожоги 55-60% тела и многочисленные осколочные ранения. Пятого апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о срыве очередной попытки украинских властей эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» в районе Мариуполя. Два вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов, сообщал Конашенков. Подобная операция по срыву эвакуации командиров нацбатальона была успешна проведена 31 марта, сообщает RT. На Украине с 24 февраля 2022 года проводится спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации страны. По словам президента России Владимира Путина, приоритет российской армии состоит в исключении напрасных жертв среди мирного населения, поражении военной техники и инфраструктуры, а также вооружения ВСУ и нацбатов. Вооруженные силы РФ доблестно выполняют задачи по защите жителей и территорий Донецкой и Луганской народных республик, сообщают в Минобороны РФ.