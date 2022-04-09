Москалькова: российские моряки освобождены из плена ВСУ

ВСУ удерживали моряков с 24 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Члены экипажа российского гражданского судна «Азов Конкорд», которых в порту Мариуполя удерживали ВСУ, освобождены. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Благодаря слаженным действиям российских военнослужащих 14 моряков с гражданского судна „Азов Конкорд“ освобождены. Эвакуируются в безопасное место», — написала Москалькова в своем telegram-канале.

Судно «Азов Конкорд» было задержано в порту Мариуполя 24 февраля. Войска Украины удерживали членов экипажа. Москалькова тогда сообщала, что у них отобрали телефоны. Также, по ее словам, у членов экипажа были проблемы с питанием.