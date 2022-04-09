Джонсон приехал в Киев поговорить с Зеленским

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Цель встречи Владимира Зеленского с Борисом Джонсоном не уточняется Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом рассказал замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига.

«Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским», — написал Андрей Сибига в соцсети. Информацию передает РИА «Новости».

Ранее Зеленский встретился в Киеве с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Президенту Украины на встрече передали опросник для переговоров по вступлению в Евросоюз, передает телеканал 360. Зеленский просил Евросоюз о вступлении Украины в состав.

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом рассказал замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига. «Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским», — написал Андрей Сибига в соцсети. Информацию передает РИА «Новости». Ранее Зеленский встретился в Киеве с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Президенту Украины на встрече передали опросник для переговоров по вступлению в Евросоюз, передает телеканал 360. Зеленский просил Евросоюз о вступлении Украины в состав.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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