Джонсон приехал в Киев поговорить с Зеленским

Цель встречи Владимира Зеленского с Борисом Джонсоном не уточняется Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом рассказал замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига.

«Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским», — написал Андрей Сибига в соцсети. Информацию передает РИА «Новости».

Ранее Зеленский встретился в Киеве с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Президенту Украины на встрече передали опросник для переговоров по вступлению в Евросоюз, передает телеканал 360. Зеленский просил Евросоюз о вступлении Украины в состав.