В Курской области ожидают терактов от националистов из Украины

Высокий (желтый) уровень террористической опасности будет введен на территории Курской области с 11 апреля из-за угрозы со стороны националистов Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введен желтый уровень террористической опасности. Это второй уровень по установленной шкале», — написал Старовойт в своем telegram-канале.
В регионе будет усилено патрулирование населенных пунктов. Также в области установили контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция.
Днем ранее, 9 апреля, пост пограничников около деревни Елизаветовка Курской области был обстрелян из минометов. Снаряды прилетели со стороны Украины. Пострадавших и разрушений, по словам Старовойта, не было.
Высокий (желтый) уровень террористической опасности будет введен на территории Курской области с 11 апреля из-за угрозы со стороны националистов Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введен желтый уровень террористической опасности. Это второй уровень по установленной шкале», — написал Старовойт в своем telegram-канале. В регионе будет усилено патрулирование населенных пунктов. Также в области установили контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция. Днем ранее, 9 апреля, пост пограничников около деревни Елизаветовка Курской области был обстрелян из минометов. Снаряды прилетели со стороны Украины. Пострадавших и разрушений, по словам Старовойта, не было.