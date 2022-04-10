В Курской области ожидают терактов от националистов из Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Страйкбол. Тюмень, автомат, боевики, оружие, ополченцы, страйкбол, стрелок, террорист, террористы
Теракты ожидаются со стороны нацбатальонов Украины, отметил Роман Старовойт Фото:

Высокий (желтый) уровень террористической опасности будет введен на территории Курской области с 11 апреля из-за угрозы со стороны националистов Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введен желтый уровень террористической опасности. Это второй уровень по установленной шкале», — написал Старовойт в своем telegram-канале.

В регионе будет усилено патрулирование населенных пунктов. Также в области установили контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция.

Днем ранее, 9 апреля, пост пограничников около деревни Елизаветовка Курской области был обстрелян из минометов. Снаряды прилетели со стороны Украины. Пострадавших и разрушений, по словам Старовойта, не было.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Высокий (желтый) уровень террористической опасности будет введен на территории Курской области с 11 апреля из-за угрозы со стороны националистов Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введен желтый уровень террористической опасности. Это второй уровень по установленной шкале», — написал Старовойт в своем telegram-канале. В регионе будет усилено патрулирование населенных пунктов. Также в области установили контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция. Днем ранее, 9 апреля, пост пограничников около деревни Елизаветовка Курской области был обстрелян из минометов. Снаряды прилетели со стороны Украины. Пострадавших и разрушений, по словам Старовойта, не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...