Пограничный пункт в Курской области обстреляли со стороны Украины

Обстрел был произведен из минометов, сообщил Роман Старовойт Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пограничный пост около деревни Елизаветовка Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Со стороны Украины из минометов был обстрелян пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района. Никто не пострадал, разрушений нет», — написал Старовойт в своем telegram-канале.

Пограничники России открыли по точке ответный огонь, добавил губернатор. Старовойт назвал ситуацию спокойной и призвал жителей не паниковать.

ВСУ уже наносили удары по территории России. Утром 1 апреля вертолеты Ми-24 выстрелили ракетами по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелись резервуары. С 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Ее целями президент страны Владимир Путин заявил демилитаризацию и денацификацию страны.