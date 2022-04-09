Пограничный пункт в Курской области обстреляли со стороны Украины

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Жизнь в селе Талаковка в окрестностях Мариуполя. ДНР, снаряд, днр, миномет, талаковка, линия фронта, минометная мина
Обстрел был произведен из минометов, сообщил Роман Старовойт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пограничный пост около деревни Елизаветовка Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Со стороны Украины из минометов был обстрелян пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района. Никто не пострадал, разрушений нет», — написал Старовойт в своем telegram-канале.

Пограничники России открыли по точке ответный огонь, добавил губернатор. Старовойт назвал ситуацию спокойной и призвал жителей не паниковать.

ВСУ уже наносили удары по территории России. Утром 1 апреля вертолеты Ми-24 выстрелили ракетами по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелись резервуары. С 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Ее целями президент страны Владимир Путин заявил демилитаризацию и денацификацию страны.

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Пограничный пост около деревни Елизаветовка Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Со стороны Украины из минометов был обстрелян пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района. Никто не пострадал, разрушений нет», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Пограничники России открыли по точке ответный огонь, добавил губернатор. Старовойт назвал ситуацию спокойной и призвал жителей не паниковать. ВСУ уже наносили удары по территории России. Утром 1 апреля вертолеты Ми-24 выстрелили ракетами по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелись резервуары. С 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Ее целями президент страны Владимир Путин заявил демилитаризацию и денацификацию страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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