В Курганской области резко потеплеет

В регионе может потеплеть до +22 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 15 апреля может потеплеть до +22 градусов. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В ближайшие девять дней в городе сохранится теплая погода. Температура будет на 5-7 градусов выше нормы. Днем +14…+18 градусов, ночью +2…+7 градусов. 15 апреля ожидается пик тепла до +20…+22 градусов. Существенные осадки не прогнозируются», — написал синоптик на своем сайте «Блог Ильи Винштейна».

Он отметил, что после 19 апреля температура воздуха в регионе понизится до климатической нормы. Тогда дневная температура воздуха, по его прогнозу, будет составлять от +9 до +12 градусов, а ночная — около 0 градусов. В эти дни, по его словам, пройдут слабые дожди. На момент написания новости на сайте областного ЦГМС прогноз погоды на 15 апреля размещен не был.