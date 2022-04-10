10 апреля 2022
08 апреля 2022

В Курганской области резко потеплеет

© Служба новостей «URA.RU»
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Весна в городе. Курган, лето, цветение, весна, яблони
В регионе может потеплеть до +22 градусов Фото:

В Курганской области 15 апреля может потеплеть до +22 градусов. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В ближайшие девять дней в городе сохранится теплая погода. Температура будет на 5-7 градусов выше нормы. Днем +14…+18 градусов, ночью +2…+7 градусов. 15 апреля ожидается пик тепла до +20…+22 градусов. Существенные осадки не прогнозируются», — написал синоптик на своем сайте «Блог Ильи Винштейна».

Он отметил, что после 19 апреля температура воздуха в регионе понизится до климатической нормы. Тогда дневная температура воздуха, по его прогнозу, будет составлять от +9 до +12 градусов, а ночная — около 0 градусов. В эти дни, по его словам, пройдут слабые дожди. На момент написания новости на сайте областного ЦГМС прогноз погоды на 15 апреля размещен не был.

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В Курганской области 15 апреля может потеплеть до +22 градусов. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «В ближайшие девять дней в городе сохранится теплая погода. Температура будет на 5-7 градусов выше нормы. Днем +14…+18 градусов, ночью +2…+7 градусов. 15 апреля ожидается пик тепла до +20…+22 градусов. Существенные осадки не прогнозируются», — написал синоптик на своем сайте «Блог Ильи Винштейна». Он отметил, что после 19 апреля температура воздуха в регионе понизится до климатической нормы. Тогда дневная температура воздуха, по его прогнозу, будет составлять от +9 до +12 градусов, а ночная — около 0 градусов. В эти дни, по его словам, пройдут слабые дожди. На момент написания новости на сайте областного ЦГМС прогноз погоды на 15 апреля размещен не был.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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