Украина намерена воевать с Россией до 2035 года

11 апреля 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Военные столкновения Украины и России будут продолжаться, считает Алексей Арестович Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина будет воевать с Россией до 2035 года. Такое заявление сделал советник президента Украины Алексей Арестович. «Несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два года, а возможно, [каждые] пять лет. И большие столкновения каждые семь—восемь лет. Здесь новый Израиль, только масштабы круче», — передает слова Арестовича агентство «Украина». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля дал президент России Владимир Путин. Президент заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты мирных граждан Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина будет воевать с Россией до 2035 года. Такое заявление сделал советник президента Украины Алексей Арестович. «Несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два года, а возможно, [каждые] пять лет. И большие столкновения каждые семь—восемь лет. Здесь новый Израиль, только масштабы круче», — передает слова Арестовича агентство «Украина». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля дал президент России Владимир Путин. Президент заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты мирных граждан Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.