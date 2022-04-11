Украина намерена воевать с Россией до 2035 года

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Мариуполь. Украина, мариуполь
Военные столкновения Украины и России будут продолжаться, считает Алексей Арестович Фото:
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Украина будет воевать с Россией до 2035 года. Такое заявление сделал советник президента Украины Алексей Арестович.

«Несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два года, а возможно, [каждые] пять лет. И большие столкновения каждые семь—восемь лет. Здесь новый Израиль, только масштабы круче», — передает слова Арестовича агентство «Украина».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля дал президент России Владимир Путин. Президент заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты мирных граждан Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.

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Украина будет воевать с Россией до 2035 года. Такое заявление сделал советник президента Украины Алексей Арестович. «Несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два года, а возможно, [каждые] пять лет. И большие столкновения каждые семь—восемь лет. Здесь новый Израиль, только масштабы круче», — передает слова Арестовича агентство «Украина». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля дал президент России Владимир Путин. Президент заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты мирных граждан Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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