В НАТО представили новую стратегию «сдерживания России»

Документ был согласован с Верховным командованием союзных вооруженных сил в Европе, пишет Welt am Sonntag
НАТО планирует использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и автономные оборонные системы в рамках новой концепции своей стратегии «сдерживания России». Об этом пишут немецкие СМИ.
«В концепции Донахью важную роль играют БПЛА и автономное оружие, а также размещение большего количества и более тяжелого вооружения на восточной границе НАТО и лучшая координация вооруженных сил при обмене данными», — сообщает издание Welt am Sonntag. Издание ссылается на на документ командующего армией США в Европе и Африке и сухопутных войск НАТО Кристофера Донахью.
Командующий представил эту концепцию обороны военным представителям стран НАТО в Брюсселе девять дней назад. По версии газеты, документ был согласован с верховным главнокомандованием Объединенных вооруженных сил альянса в Европе.
Ранее газета Financial Times сообщала о том, что Еврокомиссией и национальными правительствами стран Евросоюза и НАТО началась разработка плана по переброске военной техники в случае возможного конфликта с Россией. Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявлял, что Москва никогда не рассматривала Европу как врага, а обвинения в адрес РФ в подготовке нападения на альянс безосновательны.
