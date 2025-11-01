В НАТО представили новую стратегию «сдерживания России»

Документ был согласован с Верховным командованием союзных вооруженных сил в Европе, пишет Welt am Sonntag Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

НАТО планирует использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и автономные оборонные системы в рамках новой концепции своей стратегии «сдерживания России». Об этом пишут немецкие СМИ.

«В концепции Донахью важную роль играют БПЛА и автономное оружие, а также размещение большего количества и более тяжелого вооружения на восточной границе НАТО и лучшая координация вооруженных сил при обмене данными», — сообщает издание Welt am Sonntag. Издание ссылается на на документ командующего армией США в Европе и Африке и сухопутных войск НАТО Кристофера Донахью.

Командующий представил эту концепцию обороны военным представителям стран НАТО в Брюсселе девять дней назад. По версии газеты, документ был согласован с верховным главнокомандованием Объединенных вооруженных сил альянса в Европе.

