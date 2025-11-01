Вэнс спровоцировал международный скандал высказыванием о вере жены

Инцидент произошел во время выступления Вэнса в Университете Миссисипи, где он отвечал на вопросы аудитории. Когда один из слушателей поинтересовался отношением политика к религиозным различиям в его семье, вице-президент дал откровенный ответ. «Надеюсь ли я, что в конце концов она проникнется тем же, чем проникся я в церкви? Да, я искренне этого желаю, потому что верю в христианское Евангелие и надеюсь, что в конце концов моя жена увидит его в том же свете», — заявил Вэнс, говоря о своей супруге Уше Вэнс, которая имеет индийские корни и воспитывалась в индуистской семье. Его слова цитирует NYT.