Продюсеру фестиваля «Некрокомиккон» грозит выдворение из России

Полиция Санкт-Петербурга задержала продюсера фестиваля «Некрокомиккон» Алексея Самсонова. Гражданину Казахстана грозит административное выдворение из России, на него составлен протокол о нарушении режима пребывания в стране, сообщили в правоохранительных органах.

«Самсонов административно задержан за правонарушение по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в России)», — рассказали в правоохранительных органах ТАСС. В случае если суд установит виновность Самсонова, ему может быть назначено административное наказание в виде денежного взыскания в диапазоне от пяти до семи тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны или без.

Фантастический музыкальный фестиваль и выставка «Некрокомиккон» должны были пройти 1-2 ноября в выставочном зале DAA Expo на Красногвардейской площади. Программа включала конкурс косплея, квесты, рок-концерт и другие мероприятия.

По данным СМИ, накануне вечером полиция и Росгвардия перекрыли площадку, где шел монтаж сцены и подготовка к открытию мероприятия. В результате работы по подготовке к мероприятию были остановлены.