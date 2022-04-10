В Екатеринбурге устроят винный фестиваль

Фестиваль российского вина пройдет 16 апреля в международном центре искусств «Главный проспект» Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге 16 апреля в международном центре искусств «Главный проспект» состоится фестиваль российских вин RUSWINEFEST 2022. Как говорят организаторы, проведение мероприятия позволит собрать на одной площадке всех крупных производителей российского вина. Об этом они заявили на официальном сайте мероприятия.

«Основная идея фестиваля — собрать на одной площадке топовых представителей российского виноделия», — сообщают организаторы. Также они отмечают, что фестиваль рассчитан и на гостей, которые смогут оценить российские вина, и на представителей винного бизнеса, готовых познакомить широкую аудиторию со своей продукцией.

На RUSWINEFEST 2022 будут представлены более 30 лучших российских виноделен и около 200 дегустационных образцов родом из разных уголков страны: от Крыма до Нижней Волги. Организаторами мероприятия выступают винный магазин «Винотека Соловьева», винные лавки «Кино Домино» и винные онлайн-курсы Wineroads.