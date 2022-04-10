10 апреля 2022
09 апреля 2022
08 апреля 2022

Мэр из ХМАО нанял политтехнолога-варяга в преддверие выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский. Москва, политик, чиновник, портфель, политика, портфели депутатов, министр, портфель министра
Дмитрий Аверкин приехал в Сургут из Астрахани Фото:

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой взял на работу политтехнолога из Астрахани Дмитрия Аверкина. Он будет отвечать за результаты на муниципальных выборах. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии.

«Аверкина назначили в управление общественных связей и информационной политики районной мэрии. Новоявленному чиновнику предстоит отвечать за результаты на выборах. Осенью должен быть определен новый глава в одном из крупнейших населенных пунктов района — поселке Белый Яр. Аверкин сменил на посту другого пиарщика и политтехнолога Владимира Гончарова, который отработал в районной мэрии несколько недель и уволился», — сообщил инсайдер. На сайте администрации Сургутского района указано, что Аверкин работает заместителем начальника управления общественных связей и информационной политики.

Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Сургутского района происходят постоянные кадровые рокировки в пиар-блоке. С момента, как мэрию возглавил Трубецкой, сменилось пять руководителей, которые отвечали за взаимодействие со СМИ и общественностью.

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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой взял на работу политтехнолога из Астрахани Дмитрия Аверкина. Он будет отвечать за результаты на муниципальных выборах. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «Аверкина назначили в управление общественных связей и информационной политики районной мэрии. Новоявленному чиновнику предстоит отвечать за результаты на выборах. Осенью должен быть определен новый глава в одном из крупнейших населенных пунктов района — поселке Белый Яр. Аверкин сменил на посту другого пиарщика и политтехнолога Владимира Гончарова, который отработал в районной мэрии несколько недель и уволился», — сообщил инсайдер. На сайте администрации Сургутского района указано, что Аверкин работает заместителем начальника управления общественных связей и информационной политики. Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Сургутского района происходят постоянные кадровые рокировки в пиар-блоке. С момента, как мэрию возглавил Трубецкой, сменилось пять руководителей, которые отвечали за взаимодействие со СМИ и общественностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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