Мэр из ХМАО нанял политтехнолога-варяга в преддверие выборов

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой взял на работу политтехнолога из Астрахани Дмитрия Аверкина. Он будет отвечать за результаты на муниципальных выборах. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии.
«Аверкина назначили в управление общественных связей и информационной политики районной мэрии. Новоявленному чиновнику предстоит отвечать за результаты на выборах. Осенью должен быть определен новый глава в одном из крупнейших населенных пунктов района — поселке Белый Яр. Аверкин сменил на посту другого пиарщика и политтехнолога Владимира Гончарова, который отработал в районной мэрии несколько недель и уволился», — сообщил инсайдер. На сайте администрации Сургутского района указано, что Аверкин работает заместителем начальника управления общественных связей и информационной политики.
Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Сургутского района происходят постоянные кадровые рокировки в пиар-блоке. С момента, как мэрию возглавил Трубецкой, сменилось пять руководителей, которые отвечали за взаимодействие со СМИ и общественностью.
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой взял на работу политтехнолога из Астрахани Дмитрия Аверкина. Он будет отвечать за результаты на муниципальных выборах. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «Аверкина назначили в управление общественных связей и информационной политики районной мэрии. Новоявленному чиновнику предстоит отвечать за результаты на выборах. Осенью должен быть определен новый глава в одном из крупнейших населенных пунктов района — поселке Белый Яр. Аверкин сменил на посту другого пиарщика и политтехнолога Владимира Гончарова, который отработал в районной мэрии несколько недель и уволился», — сообщил инсайдер. На сайте администрации Сургутского района указано, что Аверкин работает заместителем начальника управления общественных связей и информационной политики. Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Сургутского района происходят постоянные кадровые рокировки в пиар-блоке. С момента, как мэрию возглавил Трубецкой, сменилось пять руководителей, которые отвечали за взаимодействие со СМИ и общественностью.