Мэр из ХМАО нанял политтехнолога-варяга в преддверие выборов

11 апреля 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Дмитрий Аверкин приехал в Сургут из Астрахани Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Глава Сургутского района Андрей Трубецкой взял на работу политтехнолога из Астрахани Дмитрия Аверкина. Он будет отвечать за результаты на муниципальных выборах. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «Аверкина назначили в управление общественных связей и информационной политики районной мэрии. Новоявленному чиновнику предстоит отвечать за результаты на выборах. Осенью должен быть определен новый глава в одном из крупнейших населенных пунктов района — поселке Белый Яр. Аверкин сменил на посту другого пиарщика и политтехнолога Владимира Гончарова, который отработал в районной мэрии несколько недель и уволился», — сообщил инсайдер. На сайте администрации Сургутского района указано, что Аверкин работает заместителем начальника управления общественных связей и информационной политики. Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Сургутского района происходят постоянные кадровые рокировки в пиар-блоке. С момента, как мэрию возглавил Трубецкой, сменилось пять руководителей, которые отвечали за взаимодействие со СМИ и общественностью. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой взял на работу политтехнолога из Астрахани Дмитрия Аверкина. Он будет отвечать за результаты на муниципальных выборах. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «Аверкина назначили в управление общественных связей и информационной политики районной мэрии. Новоявленному чиновнику предстоит отвечать за результаты на выборах. Осенью должен быть определен новый глава в одном из крупнейших населенных пунктов района — поселке Белый Яр. Аверкин сменил на посту другого пиарщика и политтехнолога Владимира Гончарова, который отработал в районной мэрии несколько недель и уволился», — сообщил инсайдер. На сайте администрации Сургутского района указано, что Аверкин работает заместителем начальника управления общественных связей и информационной политики. Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Сургутского района происходят постоянные кадровые рокировки в пиар-блоке. С момента, как мэрию возглавил Трубецкой, сменилось пять руководителей, которые отвечали за взаимодействие со СМИ и общественностью.