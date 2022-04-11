Путин уволил замглавы МЧС, ответственного за цифровизацию

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС Виктора Ничипорчука Фото:

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МЧС РФ Виктора Ничипорчук. Указ об этом опубликован на интернет-портале правовой информации. Ничипорчук был ответственным за цифровизацию министерства.

«Освободить Ничипорчука Виктора Михайловича от должности заместителя министра Российский Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — указано в документе. Он был опубликован 11 апреля.

Ничипорчук был назначен заместителем главы Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий летом 2020 года. Он курировал цифровые технологии, цифровизацию министерства, автоматизацию и перевод подразделений МЧС на новые технологии.

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Президент РФ Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МЧС РФ Виктора Ничипорчук. Указ об этом опубликован на интернет-портале правовой информации. Ничипорчук был ответственным за цифровизацию министерства. «Освободить Ничипорчука Виктора Михайловича от должности заместителя министра Российский Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — указано в документе. Он был опубликован 11 апреля. Ничипорчук был назначен заместителем главы Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий летом 2020 года. Он курировал цифровые технологии, цифровизацию министерства, автоматизацию и перевод подразделений МЧС на новые технологии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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