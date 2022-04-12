ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Градов»

12 апреля 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

Украинские войска обстреляли Ясиноватую 34 раза Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина с помощью реактивной системы залпового огня «Град» обстреляла город Ясиноватая. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР). «В результате обстрела украинской реактивной артиллерии пострадали здания по улицам Красный Октябрь, Чкалова, Коммунальная, Воровского, Подлесная, Димитрова, на переулке Малый. Последствия на месте обстрелов ликвидируют профильные специалисты», — сообщается в telegram-канале штаба терробороны ДНР. Войска Украины за сутки 34 раза открывали огонь по ДНР и выпустили 189 единиц боеприпасов. Два человека умерли, семь получили ранения, сообщается в telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Днем ранее уже сообщалось об обстреле с помощью артиллерии Ясиноватой, было выпущено два снаряда, пишет Nation News. В воскресенье ВСУ открыли огонь по направлению населенных пунктов Авдеевка — Ясиноватая, передает «Федеральное агентство новостей». Россия проводит на Украине вынужденную спецоперацию, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, целями стали денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь Донбассу. ВСУ продолжают обстрелы мирных жителей Донбасса, сообщают в народной милиции ЛНР и ДНР. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украина с помощью реактивной системы залпового огня «Град» обстреляла город Ясиноватая. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР). «В результате обстрела украинской реактивной артиллерии пострадали здания по улицам Красный Октябрь, Чкалова, Коммунальная, Воровского, Подлесная, Димитрова, на переулке Малый. Последствия на месте обстрелов ликвидируют профильные специалисты», — сообщается в telegram-канале штаба терробороны ДНР. Войска Украины за сутки 34 раза открывали огонь по ДНР и выпустили 189 единиц боеприпасов. Два человека умерли, семь получили ранения, сообщается в telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Днем ранее уже сообщалось об обстреле с помощью артиллерии Ясиноватой, было выпущено два снаряда, пишет Nation News. В воскресенье ВСУ открыли огонь по направлению населенных пунктов Авдеевка — Ясиноватая, передает «Федеральное агентство новостей». Россия проводит на Украине вынужденную спецоперацию, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, целями стали денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь Донбассу. ВСУ продолжают обстрелы мирных жителей Донбасса, сообщают в народной милиции ЛНР и ДНР.