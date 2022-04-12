Президент России Владимир Путин назвал европейских лидеров пуделями президента США. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Про одного из бывших премьер-министров Великобритании своя собственная пресса называла пуделем президента США. Вот в таком же обидном положении по факту находятся почти все руководители европейских государств», — считает Путин, трансляцию с пресс-конференции ведет телеканал «Россия 24».
Как сообщало хорватское издание Advance, европейские страны будут вынуждены ввести эмбарго на поставки российского газа из-за давления со стороны Вашингтона, пишет RT. По словам депутата Госдумы Анатолия Вассермана, Европа готова даже навредить себе, лишь бы угодить Вашингтону, передает «Федеральное агентство новостей». Он уверен, что военная помощь Киеву со стороны Запада приведет к росту преступности в Европе.
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Президент России Владимир Путин назвал европейских лидеров пуделями президента США. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Про одного из бывших премьер-министров Великобритании своя собственная пресса называла пуделем президента США. Вот в таком же обидном положении по факту находятся почти все руководители европейских государств», — считает Путин, трансляцию с пресс-конференции ведет телеканал «Россия 24». Как сообщало хорватское издание Advance, европейские страны будут вынуждены ввести эмбарго на поставки российского газа из-за давления со стороны Вашингтона, пишет RT. По словам депутата Госдумы Анатолия Вассермана, Европа готова даже навредить себе, лишь бы угодить Вашингтону, передает «Федеральное агентство новостей». Он уверен, что военная помощь Киеву со стороны Запада приведет к росту преступности в Европе.