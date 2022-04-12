ЕР запустила программу по обеспечению россиян продуктами

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Конференция Курганского регионального отделения Партии Единая Россия. Курган, конференция единой россии, флаг единая россия, единая россия, ер
«Единая Россия» выступила с инициативой проекта по импортозамещению Фото:

Партия «Единая Россия» запустила проект по импортозамещению, призванный обеспечить россиян необходимыми продуктами в полном объеме и сохранить рабочие места граждан. О задачах программы «Выбирай свое» рассказали на сайте партии.

«Предстоит решить несколько задач: первое — сохранение рабочих мест, второе — удовлетворение спроса. Третья задача — это обеспечение продовольственной и технологической безопасности России», — разъяснил замруководителя фракции в Госдуме Сергей Морозов.

Партпроект призван продвинуть отечественную продукцию не только в России, но и за ее пределами, сообщил Морозов. Он уточнил, что работа будет идти по 12 направлениям: спорт, медицина, детские и продовольственные товары, связь, автомобильный, воздушный транспорт, нефтегазовый сектор, космическая отрасль, текстильная промышленность, сельское хозяйство, товары повседневного спроса, культура и развлечения, общепит, интернет магазины, финансы, строительство, энергетика, логистика, программное обеспечение. Для этого, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, государственные услуги не должны уступать в качестве коммерческим сервисам.

«У российских производителей есть технологическая возможность осуществлять производство по 405 международным непатентованным наименованиям, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В аптеках реализуется порядка 60% отечественных лекарственных препаратов в упаковках, не уступающих по качеству лекарствам из Европы и США», — отметил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

Проект будет работать и в сфере производства детских товаров. Для этого, по мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, необходимо обеспечить доступность заменителей грудного молока, так как на него есть высокий запрос. «У нас есть производства в дружественных странах: Иране, Турции, Китае. И нам нужно запустить сертификацию. Потому что, если что-то случится с логистикой из недружественных стран, эта сертификация занимает от 6 до 9 месяцев», — пояснила зампредседателя.

Секретарь курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков отметил, что в их регионе уже есть успехи в импортозамещении. «Наши мясоперерабатывающие предприятия не только увеличили выпуск консерв в два раза, но и расширили спектр выпускаемой продукции. На Курганском арматурном заводе изготавливают и отливают уникальную импортозамещающую продукцию — криогенную арматуру», — отметил он.

Инициативу «Единой России» уже поддержал Минпромторг РФ. Ведомство предложило партии свои наработки по созданию информационных систем для производителей и заказчиков.

Депутат Госдумы от Курганской области рассказал об успехах импортозамещения
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Партия «Единая Россия» запустила проект по импортозамещению, призванный обеспечить россиян необходимыми продуктами в полном объеме и сохранить рабочие места граждан. О задачах программы «Выбирай свое» рассказали на сайте партии. «Предстоит решить несколько задач: первое — сохранение рабочих мест, второе — удовлетворение спроса. Третья задача — это обеспечение продовольственной и технологической безопасности России», — разъяснил замруководителя фракции в Госдуме Сергей Морозов. Партпроект призван продвинуть отечественную продукцию не только в России, но и за ее пределами, сообщил Морозов. Он уточнил, что работа будет идти по 12 направлениям: спорт, медицина, детские и продовольственные товары, связь, автомобильный, воздушный транспорт, нефтегазовый сектор, космическая отрасль, текстильная промышленность, сельское хозяйство, товары повседневного спроса, культура и развлечения, общепит, интернет магазины, финансы, строительство, энергетика, логистика, программное обеспечение. Для этого, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, государственные услуги не должны уступать в качестве коммерческим сервисам. «У российских производителей есть технологическая возможность осуществлять производство по 405 международным непатентованным наименованиям, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В аптеках реализуется порядка 60% отечественных лекарственных препаратов в упаковках, не уступающих по качеству лекарствам из Европы и США», — отметил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев. Проект будет работать и в сфере производства детских товаров. Для этого, по мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, необходимо обеспечить доступность заменителей грудного молока, так как на него есть высокий запрос. «У нас есть производства в дружественных странах: Иране, Турции, Китае. И нам нужно запустить сертификацию. Потому что, если что-то случится с логистикой из недружественных стран, эта сертификация занимает от 6 до 9 месяцев», — пояснила зампредседателя. Секретарь курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков отметил, что в их регионе уже есть успехи в импортозамещении. «Наши мясоперерабатывающие предприятия не только увеличили выпуск консерв в два раза, но и расширили спектр выпускаемой продукции. На Курганском арматурном заводе изготавливают и отливают уникальную импортозамещающую продукцию — криогенную арматуру», — отметил он. Инициативу «Единой России» уже поддержал Минпромторг РФ. Ведомство предложило партии свои наработки по созданию информационных систем для производителей и заказчиков.
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