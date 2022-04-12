В Шадринске (Курганская область) власти одобрили строительство экопарка «Гагаринский», в котором будет расположена площадка для выгула собак. Данная информация размещена на сайте Главгосэкспертизы России.
«Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области выдал положительное заключение по проекту обустройства общественной территории в сосновом бору между улицами Либкнехта и Гагарина. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ [Единая цифровая платформа экспертизы]», — указано в сообщении.
Год назад представители мэрии Шадринска в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщали, что площадку для выгула собак, которая расположена на территории будущего парка, оставят и дополнят новым оборудованием. Тогда же местным жителям предложили выбрать название парка. Лидером голосования стало название «Гагаринский». В парке, в том числе, разместят арт-объекты, детскую и спортивную площадки.
Ранее в городском саду Шадринска (Курганская область) архитекторы планировали разместить амфитеатр, ретро-зону, установить пирс. Сам пруд в горсаду хотели очистить.
Эскиз проекта представили в 2021 году
Фото: группа администрации Шадринска в соцсети «ВКонтакте»
В Шадринске (Курганская область) власти одобрили строительство экопарка «Гагаринский», в котором будет расположена площадка для выгула собак. Данная информация размещена на сайте Главгосэкспертизы России. «Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области выдал положительное заключение по проекту обустройства общественной территории в сосновом бору между улицами Либкнехта и Гагарина. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ [Единая цифровая платформа экспертизы]», — указано в сообщении. Год назад представители мэрии Шадринска в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщали, что площадку для выгула собак, которая расположена на территории будущего парка, оставят и дополнят новым оборудованием. Тогда же местным жителям предложили выбрать название парка. Лидером голосования стало название «Гагаринский». В парке, в том числе, разместят арт-объекты, детскую и спортивную площадки. Ранее в городском саду Шадринска (Курганская область) архитекторы планировали разместить амфитеатр, ретро-зону, установить пирс. Сам пруд в горсаду хотели очистить.