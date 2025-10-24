В Курганской области резко выросло число мужчин в декрете

Мужчины начали оформлять пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет на себя из-за выгоды Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области за год количество мужчин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, выросло почти в четыре раза. Статистику URA.RU предоставили в региональном отделении Социального фонда России.

«На сегодняшний день в Курганской области 769 отцов оформили отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Из них 74% проживают в Кургане», — сообщили в пресс-службе отделения Соцфонда. По данным на 2024 год, таких отцов в регионе насчитывалось 205 человек, а в 2023 году их было чуть больше 70 человек.

Мужчины до исполнения ребенку 1,5 лет также получают пособие в размере 40 % среднего заработка. Минимальный размер пособия в этом году составляет 11 619 рублей в месяц, максимальный — 68 995 рублей.

