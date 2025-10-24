В Курганской области резко выросло число мужчин в декрете
Мужчины начали оформлять пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет на себя из-за выгоды
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Курганской области за год количество мужчин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, выросло почти в четыре раза. Статистику URA.RU предоставили в региональном отделении Социального фонда России.
«На сегодняшний день в Курганской области 769 отцов оформили отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Из них 74% проживают в Кургане», — сообщили в пресс-службе отделения Соцфонда. По данным на 2024 год, таких отцов в регионе насчитывалось 205 человек, а в 2023 году их было чуть больше 70 человек.
Мужчины до исполнения ребенку 1,5 лет также получают пособие в размере 40 % среднего заработка. Минимальный размер пособия в этом году составляет 11 619 рублей в месяц, максимальный — 68 995 рублей.
По мнению экспертов, рост числа мужчин, оформляющих пособие по уходу за ребенком, связан, главным образом, с экономической выгодой. У пап есть возможность находиться в отпуске по уходу за ребенком и работать как полный, так и неполный день. При этом зарплата у мужа чаще всего больше, чем у жены, поэтому и размер пособия будет больше. Также мужчины оформляют пособия на себя в случае, если у жены был неофициальный доход.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Карина Шайфулина24 октября 2025 12:34Молодцы отцы! По всей стране такая ситуация, и здорово что у нас бати не отстают и ухаживают за своими малышами. И денюжку в семью при этом добывают.