Происшествия

ДТП

В центре Кургана ДТП с внедорожниками затруднило движение у Главпочтамта. Фото

24 октября 2025 в 16:18
В Кургане ДТП с внедорожниками затруднило движение по улице Гоголя

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Два внедорожника — Toyota Land Cruiser и Volkswagen Teramont — устроили аварию в центре Кургана на улице Гоголя, рядом с Главпочтамтом и кафе «София». Из-за столкновения машины частично перекрыли проезжую часть, что затрудняет движение потока, сообщает корреспондент URA.RU с места происшествия.

Два внедорожника не смогли разъехаться в центре Кургана

Фото: Валерий Кузнецов © URA.RU

«От удара у обоих внедорожников повреждены передние части. В результате ДТП движение оказалось затруднено. Место аварии находится прямо напротив автобусной остановки, и когда к ней подъезжает автобус, чтобы высадить пассажиров, образуется небольшая пробка», — уточнил корреспондент.

Данных о пострадавших в ДТП нет. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службы Госавтоинспекции по Курганской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане уже происходили аварии, которые приводили к затруднениям на дорогах. Так, 23 октября крупная пробка возникла на шоссе Тюнина после столкновения нескольких автомобилей.

