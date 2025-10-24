В Кургане ДТП с внедорожниками затруднило движение по улице Гоголя Фото: Размик Закарян © URA.RU

Два внедорожника — Toyota Land Cruiser и Volkswagen Teramont — устроили аварию в центре Кургана на улице Гоголя, рядом с Главпочтамтом и кафе «София». Из-за столкновения машины частично перекрыли проезжую часть, что затрудняет движение потока, сообщает корреспондент URA.RU с места происшествия.

«От удара у обоих внедорожников повреждены передние части. В результате ДТП движение оказалось затруднено. Место аварии находится прямо напротив автобусной остановки, и когда к ней подъезжает автобус, чтобы высадить пассажиров, образуется небольшая пробка», — уточнил корреспондент.

Данных о пострадавших в ДТП нет. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службы Госавтоинспекции по Курганской области. Ответ ожидается.

