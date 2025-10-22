В Кургане с 23 по 26 октября пройдет серия мероприятий разных жанров: спорт, музыка, искусство и развлечения Фото: Размик Закарян © URA.RU

Эта неделя в Кургане обещает стать незабываемой: от захватывающих хоккейных матчей и интеллектуальных викторин до музыкальных концертов и театральных спектаклей для всех возрастов. С 23 по 26 октября город приглашает гостей и жителей окунуться в атмосферу творчества, юмора и драйва на разнообразных площадках — от Ледового дворца спорта до уютных кафе и филармонии.

23 октября, четверг

В 18:30 на льду Ледового дворца спорта (1-й А мкр., 7) хоккейный клуб «Зауралье» проведет домашний матч против «Омских Крыльев» — одного из лидеров регулярного чемпионата. Это первая встреча после трехнедельной паузы.

В этот же вечер, в 19:03, в Harat»s pub (ул. Куйбышева, 35) состоится шестая игра Осеннего сезона Лиги Индиго. Интеллектуальная викторина для команд от 2 до 10 человек объединит семь раундов на эрудицию, логику и командную работу. Стоимость участия — 500 рублей.

Продолжение после рекламы

24 октября, пятница

В 18:00 сразу два ярких события: в Доме-музее декабристов (ул. Климова, 80А) пройдет юбилейная музыкальная гостиная «Нарышкинская пятница». В программе — выступления студентов Курганского музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича под руководством заслуженной артистки России Лидии Алексиевской. Стоимость участия — 300 рублей, запись по телефону, количество мест ограничено.

В библиотеке им. Л.И. Куликова (ул. Гоголя, 183) состоится вечер «Есенин: ПереZагрузка», посвященный 130-летию со дня рождения поэта. Зрителей ждут музыкальные выступления, творческие мастерские, экспериментальные постановки и открытый микрофон.

В 18:00 также начнется лекция «Дворянские традиции и повседневные привычки: уроки светского этикета XIX века для нашего времени» (ул. Куйбышева, 58, офис ТИЦ). Гости познакомятся с историей этикета, поучаствуют в викторине и узнают, как принципы прошлого применимы сегодня. Стоимость — 300 рублей, запись по телефону.

В 19:00 в кафе «Традиции» (Заозерный, 7 мкр-н, 1) выступит кавер-дуэт «ВнеОрбитные». В программе — lounge, современные хиты и дискотека 80–90-х. Вход свободный.

В 21:00 в баре «СВОБОДА» (ул. Советская, 107а) состоится рок-вечер с группой Party Mans. Музыканты сыграют хиты 90-х и 2000-х. Билеты — 400–500 рублей.

25 октября, суббота

В 11:00 в ТРЦ HYPER CITY (ул. Коли Мяготина, 8) стартует детский шахматный турнир «Осенний блиц» с участием юных шахматистов города и района. Вход свободный. В 13:00 в кафе «Традиции» (Заозерный, 7 мкр-н, 1) — игровая программа и мастер-класс по созданию осеннего декора «Золотая осень».

В 18:00 в Курганской филармонии (Троицкая пл., 1) выступит первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA с программой «Симфонические РОК-ХИТЫ. Лучшее». В концерте прозвучат хиты Nirvana, Metallica, Queen, Scorpions и других легендарных групп. Билеты — от 1800 до 3800 рублей. В 18:00 в КЦ «Современник» (3-й мкр., 25) пройдет дискотека для подростков от 12 лет с современными и ретро-хитами. Вход — 200 рублей. В 18:00 в ДКМ (ул. Карла Маркса, 70) — шоу «Мировые Иллюзии» от иллюзиониста Артема Кульвица. Зрителей ждут 12 больших иллюзий, танцы и музыка. Билеты — от 850 до 2050 рублей. Дети до 5 лет — бесплатно.

В 20:00 в баре «Свобода» (ул. Советская, 107а) начнется вечеринка «Назад в 90-е 2.0». Гостей ждет танцпол под хиты Руки Вверх!, Scooter, Ace of Base, конкурсы, призы и коктейли в стиле 90-х. Билеты — 500 рублей.

Продолжение после рекламы

26 октября, воскресенье

В 12:00 в большом зале Курганской филармонии (Троицкая пл., 1) состоится сольный концерт гитаристки Елизаветы Пухальской. В программе — классические и современные произведения, авторские обработки и виртуозные миниатюры. Билеты — 400 рублей.

В 13:00 в кафе «Традиции» (Заозерный, 7 мкр-н, 1) — кулинарный мастер-класс «Хачапурик». Гости научатся готовить хачапури и познакомятся с секретами грузинской кухни. В 15:30 в мультицентре «Смолин» (ул. Куйбышева, 55, 2 этаж) пройдет бесплатный мастер-класс по фристайлу с музыкантом и комиком Расулом Абдуловым (Тюмень).

В 18:00 на сцене Курганской филармонии (Троицкая пл., 1) — спектакль «Обними меня» с участием звезд театра и кино: Александр Никитин, Лидия Вележева, Андрей Ильин, Дмитрий Марин, Александра Барышева. Зрителей ждет история о любви, привычках и неожиданных поворотах судьбы. Билеты — от 1000 до 2800 рублей.