Осужденному за взятки от призывников курганскому врачу изменили наказание

Врачу из Шадринска изменили приговор по делу о взятках

Суд усилил наказание для врача Сергея Вдовина из города Шадринска (Курганская область). Признанному виновным в получении взяток от призывников и в служебном подлоге мужчине увеличили размер штрафа, запретив принимать участие в медицинских комиссиях. При этом мужчина сможет работать на медицинских должностях в учреждениях здравоохранения. Об URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.

«В Кургане суд рассмотрел жалобу на приговор врачу Вдовину. Ему увеличили наказание в виде штрафа с двух до трех миллионов рублей», — рассказали источники. Также доктор получил запрет на два с половиной года на участие в качестве специалиста в медкомиссиях. Защита добилась отмены запрета занимать должности в медучреждениях для мужчины.

Информация подтвердилась материалами судебной картотеки. Вдовин в июне 2025 года был признан виновным в семи случаях получения взятки и служебном подлоге при вынесении заключений о здоровье граждан, подлежащих призыву в армию. Его приговорили к штрафу в размере два миллиона рублей и дополнительно лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий в государственных и муниципальных медицинских учреждениях на срок два года шесть месяцев. В апелляционном представлении прокуратура требовала запретить Вдовину заниматься врачебной деятельностью.

Областной суд рассмотрел представленные материалы. Было решено назначить врачу окончательное наказание в виде штрафа в размере 3 000 000 рублей. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с участием в комиссиях в качестве врача-эксперта и врача-специалиста на срок 2 года 6 месяцев. Было отменено дополнительное наказание в виде запрета занимать должности в медучреждениях, поскольку такого вида наказания не существует согласно УК.