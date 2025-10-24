Ура, каникулы: куда сходить и чем заняться школьникам в Кургане

Осенние каникулы будут интересными в Кургане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганцы планируют, чем заняться на школьных каникулах, которые для большинства стартуют с 25 октября. Музеи, библиотеки и театры подготовили для детей свои мероприятия. Корреспондент URA.RU рассмотрел разные варианты детского и семейного досуга.

Культурный отдых в театре или кино

Театр кукол «Гуливер» приглашает школьников на спектакли и мастер-классы по кукловождению. 26 октября в театре покажут спектакль для детей «Городок приключений», а 2 ноября — «Журавль и цыпа». Мастер-классы пройдут 28 октября и 1 ноября, мероприятие рассчитано на 45 минут. В курганских кинотеатрах в прокате есть картины для детского и семейного просмотра: «Алиса в стране чудес», «Горыныч», «Финик-2».

Шахматный интерес

В Гипер Сити 25 октября пройдет командный детский шахматный турнир «Осенний блиц». В турнире примут участие юные таланты из трех шахматных школ. Гостей приглашают развивать логическое мышление, находчивость и получать новые впечатления. Вход свободный, начало в 11:00 часов. А 1 ноября шахматисты соберутся в шахматном клубе библиотеки имени А. К. Югова. Обещают, что встреча будет интересной опытным мастерам и юным новичкам. Руководит сообществом шахматист, писатель и журналист Валерий Паниковский.

Продолжение после рекламы

Походы в музеи за знаниями

В музеях Кургана можно не спеша рассмотреть экспозиции — археологические артефакты, предметы из истории области, экспозиции о природе Курганской области. А если хочется активностей, то 25 октября в 12:00 в Курганском краеведческом музее состоится видеолекция в планетарии «Большое космическое путешествие». Участники программы узнают о звездах, галактиках, туманностях и планетах Солнечной системы. В 15:00 сотрудники музея проведут познавательное мероприятие для детей «В гостях у сказки». Участники занятия познакомятся с устройством русской избы, с предметами старинного русского быта и станут персонажами сказки «Жихарка». Оплата возможна Пушкинской картой.

Игры в библиотеках

Курганские библиотеки в период каникул проводят встречи, игры и квесты. В библиотеке имени А.К. Югова в Кургане для школьников пройдут мероприятия 27,29,30, 31 октября и 1 ноября. Сотрудники организуют интеллектуальную игру «Эрудиты у руля». Предусмотрено девять тем, в том числе на знание фильмов и мультфильмов, литературы, видеоигр. Проверить сообразительность можно в квестах «Тайное послание Пушкина» или ЗОЖ-квесте «Жить здорово». Искусству оригами научат на мастер-классе «Русские сказки в кимоно». Также в библиотеке будет работать музей книги. Мероприятия платные, проводятся по предварительной записи (+7 922 671 1649).

Научиться новому: гитара или краски