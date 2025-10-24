Ура, каникулы: куда сходить и чем заняться школьникам в Кургане
Осенние каникулы будут интересными в Кургане
Курганцы планируют, чем заняться на школьных каникулах, которые для большинства стартуют с 25 октября. Музеи, библиотеки и театры подготовили для детей свои мероприятия. Корреспондент URA.RU рассмотрел разные варианты детского и семейного досуга.
Культурный отдых в театре или кино
Театр кукол «Гуливер» приглашает школьников на спектакли и мастер-классы по кукловождению. 26 октября в театре покажут спектакль для детей «Городок приключений», а 2 ноября — «Журавль и цыпа». Мастер-классы пройдут 28 октября и 1 ноября, мероприятие рассчитано на 45 минут. В курганских кинотеатрах в прокате есть картины для детского и семейного просмотра: «Алиса в стране чудес», «Горыныч», «Финик-2».
Шахматный интерес
В Гипер Сити 25 октября пройдет командный детский шахматный турнир «Осенний блиц». В турнире примут участие юные таланты из трех шахматных школ. Гостей приглашают развивать логическое мышление, находчивость и получать новые впечатления. Вход свободный, начало в 11:00 часов. А 1 ноября шахматисты соберутся в шахматном клубе библиотеки имени А. К. Югова. Обещают, что встреча будет интересной опытным мастерам и юным новичкам. Руководит сообществом шахматист, писатель и журналист Валерий Паниковский.
Походы в музеи за знаниями
В музеях Кургана можно не спеша рассмотреть экспозиции — археологические артефакты, предметы из истории области, экспозиции о природе Курганской области. А если хочется активностей, то 25 октября в 12:00 в Курганском краеведческом музее состоится видеолекция в планетарии «Большое космическое путешествие». Участники программы узнают о звездах, галактиках, туманностях и планетах Солнечной системы. В 15:00 сотрудники музея проведут познавательное мероприятие для детей «В гостях у сказки». Участники занятия познакомятся с устройством русской избы, с предметами старинного русского быта и станут персонажами сказки «Жихарка». Оплата возможна Пушкинской картой.
Игры в библиотеках
Курганские библиотеки в период каникул проводят встречи, игры и квесты. В библиотеке имени А.К. Югова в Кургане для школьников пройдут мероприятия 27,29,30, 31 октября и 1 ноября. Сотрудники организуют интеллектуальную игру «Эрудиты у руля». Предусмотрено девять тем, в том числе на знание фильмов и мультфильмов, литературы, видеоигр. Проверить сообразительность можно в квестах «Тайное послание Пушкина» или ЗОЖ-квесте «Жить здорово». Искусству оригами научат на мастер-классе «Русские сказки в кимоно». Также в библиотеке будет работать музей книги. Мероприятия платные, проводятся по предварительной записи (+7 922 671 1649).
Научиться новому: гитара или краски
Преподаватель игры на гитаре и сотрудник Юговки Алина Машталер зовет рябят 29 и 30 октября на занятия. На первой встрече обсуждаются музыкальные вкусы, при составлении программы занятий учитываются опыт игры на гитаре, наличие инструмента дома. Записаться на занятия можно индивидуально на странице Алины Машталер во «ВКонтакте» или по телефону +7 982 974 67 5. Уроки можно посещать по Пушкинской карте. 30 октября и 1 ноября в Юговке ждут юных художников на уроки изобразительного искусства, которые проведет преподаватель рисунка, живописи и композиции Светлана Лавринова.
