Компания Метрополис не смогла отменить закрытие магазина в Кургане
Компания пыталась отменить административное наказание за нарушение в работе оборудования
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Метрополис не смог отменить приостановление работы магазина по улице Достоевского в Кургане на три месяца. Курганский городской суд отказал компании в ходатайстве, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
«ООО „Компания „Метрополис“ обратилось с заявлением об отмене решения о приостановлении деятельности магазина по улице Достоевского на 90 суток в соответствии с п.3 ст. 32.12 КоАП РФ (досрочное прекращение административного приостановления деятельности в связи с устранением нарушений). В удовлетворении ходатайства отказано“, — сообщили в суде.
Ранее URA.RU писало, что магазин «Метрополис» по улице Достоевского в Кургане был закрыт с 16 октября на 90 суток. Жильцам дома, в котором расположен супермаркет, помешал шум от оборудования, и они обратилась в суд.
