В Курганской области наградили миллионного пассажира электропоезда
Курганец стал миллионным пассажиром маршрута Курган — Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Курганской области пригородными поездами с начала года воспользовался миллионный пассажир. Юбилейного путешественника определили 17 октября на скоростном электропоезде Курган — Челябинск, который курсирует с 1 июля прошлого года. Об этом сообщили в департаменте экономического развития региона.
«Миллионный пассажир приобрел билет на скоростной электропоезд №7329/7219, курсирующий на современном подвижном составе ЭП2Д. Руководители Южно-Уральской железной дороги и АО „Свердловская пригородная компания“ поздравили пассажира, вручили сертификат на 10 бесплатных поездок и памятные подарки», — уточнили в ведомстве.
Как отметили в департаменте, этот показатель демонстрирует рост популярности пригородных перевозок среди жителей региона. Кроме того, по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова, с 1 января 2026 года на маршруте Курган — Челябинск начнет курсировать еще один обновленный поезд, что позволит увеличить количество рейсов и повысить комфорт поездок.
- Кирилл24 октября 2025 16:20Как работник железной дороги, я могу сказать, что это замечательное достижение для нашей службы! Я горжусь тем, что работаю в такой команде. Поздравляю юбилейного пассажира с его удачей, а также всех коллег, кто трудится над тем, чтобы наши поезда были комфортными и безопасными.
- Евген24 октября 2025 16:18Очень рад, что пригородные поезда становятся всё более популярными. А то, что теперь будет ещё один обновлённый поезд, это просто класс. Поздравляю юбилейного пассажира и всех, кто делает наши поездки более удобными!
- пассажир24 октября 2025 15:58Комфорт и скорость доставки пассажиров растёт. Много студентов перемещается, особенно на праздники. Правильно губернатор проявил инициативу.