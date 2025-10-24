В Курганской области наградили миллионного пассажира электропоезда

Курганец стал миллионным пассажиром маршрута Курган — Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области пригородными поездами с начала года воспользовался миллионный пассажир. Юбилейного путешественника определили 17 октября на скоростном электропоезде Курган — Челябинск, который курсирует с 1 июля прошлого года. Об этом сообщили в департаменте экономического развития региона.

«Миллионный пассажир приобрел билет на скоростной электропоезд №7329/7219, курсирующий на современном подвижном составе ЭП2Д. Руководители Южно-Уральской железной дороги и АО „Свердловская пригородная компания“ поздравили пассажира, вручили сертификат на 10 бесплатных поездок и памятные подарки», — уточнили в ведомстве.