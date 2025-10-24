Курганские слухи: «Игра в кальмара» с бомжами

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков согласовал кандидатку на пост главы Звериноголовского округа Надежду Швидкую. Сестры Камшиловы и остальные фигуранты встали в очередь на прочтение 30 томов дела. Тем временем по Кургану разъезжает джип, который собирает бомжей. Об этом, а также о скандальных увольнения в школах, новом кафе в элитном доме и украденном рисунке — в нашей рубрике «Слухи».

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шумков лично одобрил новую главу Звериноголовского округа

По слухам, губернатор Курганской области Вадим Шумков положительно отозвался о временно исполняющей обязанности главы Звериноголовского округа Надежде Швидкой. «Говорят, она близка губернатору по духу: ответственная, верующая, с традиционными ценностями, к тому же многодетная мать. Такие люди, как считает глава региона, умеют по-настоящему работать для людей», — обсуждают сплетники.

В правительстве обсуждают увольнение Ковалева

По слухам, в курганском правительстве иронично обсуждают грядущую отставку директора департамента экономического развития Владимира Ковалева. Говорят, у него отличные данные для публичной работы — умеет держаться, выступать, да и знаний накопилось немало. «Без дела точно не останется: хоть экономику веди, хоть мероприятия», — шутят коллеги, вспоминая, что еще до прихода на госслужбу Ковалев вел праздничные мероприятия и пользовался популярностью как ведущий.

Родственница экс-главы спровоцировала скандал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сноха экс-главы округа поменяла работу после скандала

Педагог-организатор и тренер по легкой атлетике Виталий Голоднюк из Звериноголовского был уволен с должности, которую заняла сноха бывшего главы округа Марины Панкратовой. После общественного резонанса Виталию предложили вернуться на должность тренера и продолжить работу с детьми. «Сноху уволили из-за отсутствия педагогического образования, но она быстро устроилась работать в сельскую школу. Жители села рады, что Виталий продолжает развивать легкую атлетику среди молодежи», — говорят слухачи. Глава округа Марина Панкратова ушла в отставку 20 октября.

В Щучье критикуют замглавы по соцполитике

В Щучье, по слухам, критике подверглась заместитель главы по социальным вопросам Мария Зайцева. На анонимном канале в одной из соцсетиейпоявились ролики с ее фотографиями и обидными обвинениями. «Это связано с тем, что Зайцева не доводит важную информацию до руководителей организаций. Например, школам сообщались разные даты вручения ключей от новых школьных автобусов. Директора жалуются, что поздно узнают о значимых изменениях. Впрочем, сама молодая чиновница может быть в этом не виновата», — рассуждают сплетники.

Коллеги потеряли Ахметова

Чиновники из администраций округов потеряли экс-главу Притобольного округа Фарита Ахметова. На телефонные звонки он перестал отвечать. Звучали даже фантастические версии, что он уехал из страны. «Но оказалось, что он просто не имеет права ни с кем общаться. Ему запрещено контактировать с теми, кто может иметь отношение к делу. Он находится дома под подпиской о невыезде», — обсуждают чиновники. Сейчас в Притобольном округе расследуется уголовное дело по факту строительства насыпи.

Апелляция не принесла ожидаемого результата Фото: Илья Московец © URA.RU

Экс-главбух ОПГ силовиков проиграла апелляцию по выплатам

Сплетники поговаривают, что бывший главный бухгалтер МО МВД «Шадринский» Ирина Авдюшева, где пять лет назад была вскрыта организованная преступная группа, собиравшая премии с подчиненных, не сумела добиться увеличения выплат от государства. «Авдюшеву оправдали по делу о легализации средств и признали право на реабилитацию. Экс-главбух отделения полиции требовала от государства три миллиона рублей. Требования сочли завышенными, женщине назначили выплаты — 50 тысяч в качестве компенсации и семь тысяч на представителя. Авдюшева подала жалобу на решение, требуя первоначальную сумму — но получила отказ», — пересказывают историю шадринцы. Экс-главбух была признана виновной в присвоении средств за сбор премий с полицейских и приговорена к трем годам колонии.

Осужденный за смертельное ДТП экс-депутат поддерживает семью погибшего,...

Бывший спикер Кетовской окружной думы Леонид Воинков после смертельного ДТП, виновником которого он стал, продолжает поддерживать семью погибшего пенсионера. «Воинков полностью признал свою вину и начал выплачивать людям деньги еще до суда. Экс-депутат перечислил уже более трех миллионов потерпевшей стороне, и готов продолжать помогать», — утверждают земляки бизнесмена.

Из-за аварии бывший депутат был осужден Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

…но ему мешает наказание

Они же говорят, что отправленный на принудительные работы Воинков не может заниматься своим бизнесом — а это напрямую влияет на размер помощи семьи жертвы. «До вступления приговора в законную силу бизнесмен оказывал помощь. Но когда был вынужден отправиться на принудительные работы, то источник его доходов в разы уменьшился. Воинков пробовал отменить или смягчить приговор в части отбывания основного наказания, но проиграл кассацию», — говорят болтуны. Бывший депутат попал в ДТП в конце марта 2024 года, выехав на полосу для встречного движения и столкнувшись с ВАЗ с семьей пенсионеров. Водитель встречного авто погиб на месте аварии, его супруга получила травмы.

Фигуранты дела сестер Камшиловых начали знакомиться с делом

В следственной части полиции ожидают многочисленных гостей из числа обвиняемых по делу об автоподставах с участием скандальных сестер Марины и Елены Камшиловых. «У следствия наступает горячая пора — с пятницы фигуранты дела Камшиловых начинают знакомиться с обвинением. Девять фигурантов должны прочитать 30 томов обвинения. Все это по очереди, по несколько томов в день, и под пристальным надзором сотрудников — чтобы никто не съел важные страницы», — шутят сплетники.

Известных в городе сестер Камшиловых, а также группу их знакомых-подельников обвиняют в массовых автоподставах. Следствие считает их виновными в мошенничестве, махинациях в сфере автострахования и похожих попытках. Сестры были задержаны и арестованы в ноябре 2024 года. Суд отпустил их из СИЗО лишь в конце августа. Остальные участники находятся под домашним арестом и другими мерами пресечения. Часть из них сотрудничает со следствием. Сами Камшиловы вины в автоподставах не признают.

В СИЗО приходила проверка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Антикоррупционная комиссия мэрии работала в СИЗО Кургана

Слухачи вспоминают, что сотрудникам администрации Кургана пришлось из-за представления прокуратуры создать специальную комиссию, которая выезжала в СИЗО. «Члены комиссии расследовали случай злоупотребления полномочиями руководителя управления капстроительства Игоря Минина. Прокуратура требовала уволить чиновника в связи с утратой доверия. Однако на тот момент Минин числился в должности, у него был контракт, и комиссия приехала брать объяснения у заключенного под стражу мужчины. Минин как на духу все рассказал о закупках для строительства школы. Комиссия не нашла повода увольнять главу УКС в связи утратой доверия — с ним попросту не продлили контракт по его окончании», — описывают события курганцы. Игоря Минина признали виновным в превышении полномочий при подписании акта выполненных работ при закупе оборудования. Следствие считало, что его действия нанесли ущерба на сумму более 11 миллионов рублей. Сам Минин вину не признавал.

Прокуратура не утвердила уголовное дело о тоннах сгоревших орехов

Сплетники говорят, что следователи возбудили уголовное дело о фальсификации после пожара 2018 года в Каргаполье, где якобы сгорели более 127 тонн кедрового ореха — однако прокуратура закрыла его за давностью сроков. «Местный бизнесмен стал жертвой вероятного подлога, и теперь вынужден платить десятки миллионов рублей за то, что по его вине сгорел соседский склад. Согласно документам соседей, в ангар были привезены орехи из Новосибирска — однако пожарные их не помнят, невнятную экспертизу делали спустя несколько месяцев в Новосибирске, данные о перемещении грузовиков из системы „Платон“ не учитывались. Похожие на подложные документы стали основанием для 50-миллионного иска и последующего банкротства курганского бизнесмена. Странно, что прокуратура заступилась за иногороднего коммерсанта и не дала ход делу о фальсификациях», — возмущены земляки пострадавшего бизнесмена. Бизнесмен из Каргаполья был признан ответчиком по иску новосибирского предпринимателя на сумму около 50 миллионов. Спустя годы он обнаружил нестыковки в документах оппонента.

Жалоба на выборы не подтвердила нарушения Фото: Илья Московец © URA.RU

Суд отказал по жалобе на выборы

Шадринский суд отказал активистам в жалобе на подлинность подписей избирателей из психоневрологического интерната. «Активисты оспаривали подлинность подписей на выборах в городскую думу Шадринска. Мол, за постояльцев психоневрологического интерната голосовал кто-то другой. Однако суд жалобу отклонил», — судачат в городе.

Курганцы говорят о вербовщике бомжей на джипе, как в «Игре в кальмара»

По слухам, по Кургану ходит байка о джипе, который будто бы подъезжает к остановкам и подбирает бездомных — предлагает «работу» за пару шкаликов. «После такого предложения один согласился — и больше его никто не видел. То ли в люди выбился, то ли в рабство угодил», — пересказывают сплетники. Другие шутят, что, похоже, кто-то пересмотрел сериал «Игра в кальмара» с похожей историей.

На молочном производстве не хватает рабочих рук

По слухам, на одном из курганских молочных предприятий — острая нехватка кадров. «Раньше брали всех подряд — и с судимостью, и бездомных, лишь бы люди работали. А теперь после нескольких случаев краж решили ужесточить правила: проверяют биографию каждого, чтобы все было чисто. Но желающих среди местных почти нет, и теперь тем, кто остался, приходится тянуть за троих», — рассказывают сплетники.

Партнерские роды проводят только в перинатальном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рожениц с партнерами направляют только в перинатальный центр

По слухам, в Кургане будущих мам, которые хотят рожать вместе с мужьями, все чаще направляют в перинатальный центр. «Говорят, что официально рожать можно и в других роддомах, например на Советской, где многие доверяют врачам. Но если планируешь партнерские роды — отправляют только в перинатальный», — обсуждают женщины. Некоторых это настораживает: переживают, примут ли, пустят ли мужа. Однако, как заверяют врачи, все организовано и помощь окажут в любом случае.

В Шадринске пожалели ученика

Ученик, конфликт с которым стал причиной увольнения учителя ОБЗР, нуждается в пристальном внимании. По слухам, подросток замкнут, чаще проживает с бабушкой. «Мама у мальчика боевая, но у нее своя семья. Парень чаще находится с бабушкой. В этой ситуации матери не следовало обострять конфликт, а обратиться за помощью или перевести его в другую школу. Подросток необщительный, друзей у него практически нет. После увольнения педагога, которого в школе уважали и любили, есть риск, что парень вообще станет изгоем», — переживают шадринцы. Скандал с увольнением педагога дисциплины «Основы безопасности и защиты Родины» разгорелся в Шадринске в середине октября. По данным источника, у учителя был давний конфликт с учеником на тему взаимоотношений России и Украины. Ученики написали петицию и собрали больше 1300 голосов за возвращение учителя в школу. Но власти заявили, что это невозможно из-за грубых нарушений, которые допустил педагог.

Девушки страдают от таблеток Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Девушки Кургана худеют на спецтаблетках, но страдают от побочек

Курганские красотки обсуждают похудение с помощью таблеток, которые заказывают на маркетплейсах. Говорят, если выпить с утра такое чудо, полностью пропадает аппетит. «Один раз, после приема этих таблеток, я угодила в больницу на пять дней: не могла встать, шум в голове и тошнота. Но ничего — вылечилась. Теперь снова заказала те же таблетки, правда пришли совсем другие, ну я решила их попробовать, оказались эффективными тоже. За неделю — минус два килограмма», — делится с подружками девушка. Другие такие способы осуждают — неизвестно, какие потом придется пить таблетки, чтобы убрать опасные последствия.

Некоторые художники публикуют в своих аккаунтах чужие рисунки и выдают их за свои работы

Курганцы, которые рисуют картины для своих квартир и выкладывают фото с рисунками в общий доступ, возмущены, что недобросовестные художники присваивают эти работы себе. «Его приглашали — написать картины для оформления квартиры. Человек, перевел аванс, а художник пропал. В итоге владелец картины сам нарисовал. А псевдохудожник фото этих работ опубликовал у себя под видом будто это его картины. Совести совсем нет», — обсуждают горожане.

В Кургане готовятся открыть новое кафе Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Кургане откроется кафе в элитном доме

Несмотря на бесконечные судебные тяжбы с федеральным застройщиком из-за коммунальных проблем, жители дома не отчаиваются и планируют открывать кафе в здании: «Будем улучшать настроение соседей и всех курганцев с помощью вкусной еды и таких же напитков. Сейчас разрабатываю концепцию кафе. Очень тщательно все продумываю, поэтому запуск проекта еще не скоро», — анонсировал открытие нового пространства для отдыха земляков один курганский предприниматель.

Библиотекари займутся курганским «сафари»

Местные власти поручили библиотечной системе Кургана следить за натурпарком с оленями в Рябково. «Библиотечной информационной системе города Кургана поручили заниматься совершенно непрофильным объектом — новым натурпарком», — болтают слухачи. Говорят, что помимо нового парка, БИС Кургана занимается другими непрофильными организациями.

Новую машину в Кургане ждут не раньше весны Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Кургане Volga появится не скоро

В одном из автосалонов Кургана будут продавать новый автомобиль Volga. Правда, это один в один новый Geely Atlas, но раз концерн меняет название, придумали выпускать кроссовер под брендом легендарного седана. «Да, ждем новые машины Volga на базе автомобилей Geely. В Кургане появятся не раньше весны, а может даже летом и буквально один-два образца», — подтвердили в автосалоне. Цена, скорее всего будет точно такая же как предусматривалась для Geely Atlas: от трех миллионов рублей.