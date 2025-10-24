Курганец, въехавший в похоронный ларек, не смог избежать тюрьмы, даже выплатив 2 миллиона рублей
Мужчина, врезавшийся в похоронный ларек в Кургане, получил три года колонии
Фото: Илья Московец © URA.RU
Житель Кургана, протаранивший павильон с ритуальными принадлежностями у Центрального рынка, проведет три года в колонии-поселении. Мужчина пытался избежать наказания, выплатив компенсацию семье погибшей, однако суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений. Об этом сообщили в прокуратуре Курганской области.
«Как установлено, водитель автомобиля LADA Priora 30 июня 2024 года, двигаясь с превышением скорости, врезался в здание торгового павильона с ритуальными товарами. В результате обрушения стены погибла женщина, находившаяся внутри помещения. Суд назначил ему три года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права управления транспортом на два года десять месяцев. Сторона защиты просила прекратить уголовное дело, ссылаясь на примирение сторон и выплату 2 миллионов рублей компенсации детям погибшей, однако суд эти доводы отклонил», — сообщили в надзорном ведомстве.
Таким образом, приговор вступил в законную силу, а курганцу предстоит отбывать назначенное наказание. Суд посчитал, что тяжесть последствий аварии не позволяет ограничиться выплатой компенсации.
Ранее URA.RU писало, что Курганский городской суд вынес приговор 24-летнему жителю, признанному виновным в смертельном ДТП у Центрального рынка. По данным прокуратуры Курганской области, мужчина, управляя LADA Priora, превысил допустимую скорость и врезался в павильон, где продавались ритуальные принадлежности. От удара обрушилась стена здания, и находившаяся внутри женщина погибла.
