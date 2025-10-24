В микрорайоне Кургана, где у Метрополиса возникли проблемы, закрыли несколько магазинов
В Восточном закрылись магазины шаговой доступности
Фото: Илья Московец © URA.RU
В микрорайоне Восточный Кургана закрылись магазины шаговой доступности, которые отпускали товары местным жителям в долг. Предприниматели не выдержали конкуренции со стороны торговых сетей, рассказала URA.RU депутат гордумы Наталья Семина.
«В микрорайоне Восточный открыли несколько крупных сетевых супермаркета. Магазинчики шаговой доступности, с которыми я боролась, потому что они пиво продавали подросткам и прочие нарушения допускали, приказали долго жить. Это магазинчики по ул. Фрунзе, ул. Космонавтов, напротив ул. Макаренко. Они в кредиты все окружение посадили, в долговую книгу записывали. Бабушки пенсию получали и несли им долги», — рассказала депутат.
На месте бывших магазинчиков открылись пункты выдачи заказов интернет-магазинов. Семина отметила, что сейчас современных торговых площадей в микрорайоне более чем достаточно. Помимо этого, Восточный преобразился после ремонта дорог и школы, считает депутат.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане по решению суда приостановлена работа магазина Метрополис по улице Достоевского на 90 суток. Компания пыталась отменить решение, но суд ей отказал.
