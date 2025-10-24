Логотип РИА URA.RU
В Кургане возник дефицит дизтоплива на одной из заправок

24 октября 2025 в 15:37
Заправки в Кургане испытывают дефицит дизельного топлива

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на некоторых автозаправочных станциях отсутствует дизельное топливо. Одной из таких является АЗС «Газпромнефть», где дизель не продают даже владельцам корпоративных топливных карт. Ситуацию подтвердили корреспонденту URA.RU сотрудники компании.

«На АЗС отсутствует в продаже дизельное топливо. Но оно есть на ближайшей заправке — на выезде из города — на федеральной трассе Иртыш М-51», — добавил оператор сети заправочных станций.

Корреспондент URA.RU дозвонилась до контакт-центра компании «Роснефть». Представитель ответила, что ни одна из заправочных станций не отвечает на звонки, поэтому выяснить — есть или нет в Кургане дизельное топливо оператор не может.

Причиной дефицита дизеля на ряде заправок называют сбои в работе нефтеперерабатывающих заводов. С лета в ряде регионов России наблюдался дефицит бензина. Хотя дизельное топливо обычно не требует сложной переработки нефти, сейчас на некоторых АЗС его запасы исчерпаны.

Проблемы с отсутствием топлива на АЗС ранее фиксировались и в других регионах России, где в течение нескольких месяцев жители жаловались на дефицит бензина и очереди на заправках. Местные власти сообщали о временных трудностях и ожидали поступления дополнительных поставок, а также обращались в ФАС для контроля ценовой ситуации на рынке топлива.

Комментарии (4)
  • света
    24 октября 2025 20:37
    Не все так однозначно.
  • Егор
    24 октября 2025 16:57
    Ну, что тут скажешь, жизнь иногда подбрасывает нам такие сюрпризы. Да, на некоторых заправках дизель пропал, но это не конец света! Как говорится, на каждую проблему есть решение. Просто нужно быть немного гибче. Я вот всегда проверяю, где и какое топливо есть, прежде чем выезжать. А если что-то не так, всегда можно заехать на другую заправку.
  • Анатолий
    24 октября 2025 16:56
    Ой, ребята, не переживайте так! Я всю жизнь на машине, и такие ситуации бывают. Да, дизель на некоторых заправках отсутствует, но это временно. Важно помнить, что всегда есть выход. На той же трассе Иртыш, как сказали, всё в порядке с дизелем.
  • Макс
    24 октября 2025 16:55
    Да, бывает и такое, что на заправках не хватает топлива, но не стоит паниковать! Я сам недавно столкнулся с такой ситуацией, но нашёл выход. На трассе Иртыш действительно есть дизель, так что, если вам нужно заправиться, просто сделайте небольшой крюк.
