В Кургане возник дефицит дизтоплива на одной из заправок
Заправки в Кургане испытывают дефицит дизельного топлива
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане на некоторых автозаправочных станциях отсутствует дизельное топливо. Одной из таких является АЗС «Газпромнефть», где дизель не продают даже владельцам корпоративных топливных карт. Ситуацию подтвердили корреспонденту URA.RU сотрудники компании.
«На АЗС отсутствует в продаже дизельное топливо. Но оно есть на ближайшей заправке — на выезде из города — на федеральной трассе Иртыш М-51», — добавил оператор сети заправочных станций.
Корреспондент URA.RU дозвонилась до контакт-центра компании «Роснефть». Представитель ответила, что ни одна из заправочных станций не отвечает на звонки, поэтому выяснить — есть или нет в Кургане дизельное топливо оператор не может.
Причиной дефицита дизеля на ряде заправок называют сбои в работе нефтеперерабатывающих заводов. С лета в ряде регионов России наблюдался дефицит бензина. Хотя дизельное топливо обычно не требует сложной переработки нефти, сейчас на некоторых АЗС его запасы исчерпаны.
Проблемы с отсутствием топлива на АЗС ранее фиксировались и в других регионах России, где в течение нескольких месяцев жители жаловались на дефицит бензина и очереди на заправках. Местные власти сообщали о временных трудностях и ожидали поступления дополнительных поставок, а также обращались в ФАС для контроля ценовой ситуации на рынке топлива.
