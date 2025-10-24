В курганском городе анонсировали этнофестиваль «Шадринский гусь»

В Шадринске пройдет фестиваль «Шадринский гусь» с кулинарным шоу и мастер-классами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Шадринске 6 декабря состоится традиционный этнокультурный фестиваль «Шадринский гусь». Гостей ждут гастрономические мастер-классы, кулинарные шоу и праздничные программы. Об этом сообщили в telegram-канале администрации города.

«Помните легенду про шадринского гуся? Знаете про ежегодный фестиваль? Да-да, тот самый, где глава города жителей кашей угощал. Кашу пока не готовим, а программу — уже. Приезжайте либо не уезжайте, будет интересно!» — говорится в сообщении администрации.