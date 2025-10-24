В курганском городе анонсировали этнофестиваль «Шадринский гусь»
В Шадринске пройдет фестиваль «Шадринский гусь» с кулинарным шоу и мастер-классами
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Шадринске 6 декабря состоится традиционный этнокультурный фестиваль «Шадринский гусь». Гостей ждут гастрономические мастер-классы, кулинарные шоу и праздничные программы. Об этом сообщили в telegram-канале администрации города.
«Помните легенду про шадринского гуся? Знаете про ежегодный фестиваль? Да-да, тот самый, где глава города жителей кашей угощал. Кашу пока не готовим, а программу — уже. Приезжайте либо не уезжайте, будет интересно!» — говорится в сообщении администрации.
Фестиваль «Шадринский гусь» стал одной из самых узнаваемых культурных визитных карточек города. Ранее URA.RU писало, что мероприятие объединяет традиции местной кухни, народное творчество и современные формы семейного отдыха.
