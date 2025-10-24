Курганцы жалуются на цены и навязанные услуги в международном автосервисе

Курганцы удивляются выводам мастеров международного автосервиса Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане водитель иномарки заявил, что автосервис при сезонной замене колес выставил ему счет на ремонт ходовой части почти 70 тысяч рублей. Мужчина позже обратился в свой проверенный сервис, где сказали, что подвеска в порядке. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал владелец автомобиля.

«У меня автомобиль Citroen C4. Заезжал в Fit Service колеса менял, они сделали мне диагностику ходовой, выкатили счет на 68 тысяч рублей. После них заехал в другой сервис и оказывается все отлично с подвеской, здесь говорят, что очень часто сервис так людей обманывает», — рассказал собственник иномарки.

По данным 2ГИС средняя оценка данного автосервиса составляет 4,8 балла из 5 возможных. Многие клиенты хвалят обстановку, вежливость персонала и качество обслуживания. Однако встречаются и немногочисленные жалобы на завышенные цены, неквалифицированных мастеров и навязывание допуслуг. На запрос журналиста URA.RU представители автосервиса отметили, что на случай возникновения любых вопросов к автосервису, у них работает служба поддержки, а специалисты всегда готовы пойти навстречу для урегулирования спорных ситуаций.

«По результатам диагностики нашими мастерами выдаются лишь рекомендации по дальнейшему обслуживанию автомобиля. Отметим, что специалисты сервиса указывают в рекомендациях даже небольшие недочеты в работе транспортного средства, так как любой внешний фактор может оказать влияние на более серьезную неисправность. Данная информация носит рекомендательный характер и решение о дальнейших ремонтных работах всегда остается за клиентом», — ответили в службе контроля качества автосервиса.

Указанная на сайте стоимость сезонной замены шин в данном автосервисе — от 2560 рублей. Тогда как в Кургане средняя цена «переобувки» без балансировки в среднем начинается от 1900 рублей.