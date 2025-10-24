Логотип РИА URA.RU
Курганцы жалуются на цены и навязанные услуги в международном автосервисе

24 октября 2025 в 13:40
Курганцы удивляются выводам мастеров международного автосервиса

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане водитель иномарки заявил, что автосервис при сезонной замене колес выставил ему счет на ремонт ходовой части почти 70 тысяч рублей. Мужчина позже обратился в свой проверенный сервис, где сказали, что подвеска в порядке. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал владелец автомобиля.

«У меня автомобиль Citroen C4. Заезжал в Fit Service колеса менял, они сделали мне диагностику ходовой, выкатили счет на 68 тысяч рублей. После них заехал в другой сервис и оказывается все отлично с подвеской, здесь говорят, что очень часто сервис так людей обманывает», — рассказал собственник иномарки.

По данным 2ГИС средняя оценка данного автосервиса составляет 4,8 балла из 5 возможных. Многие клиенты хвалят обстановку, вежливость персонала и качество обслуживания. Однако встречаются и немногочисленные жалобы на завышенные цены, неквалифицированных мастеров и навязывание допуслуг. На запрос журналиста URA.RU представители автосервиса отметили, что на случай возникновения любых вопросов к автосервису, у них работает служба поддержки, а специалисты всегда готовы пойти навстречу для урегулирования спорных ситуаций.

«По результатам диагностики нашими мастерами выдаются лишь рекомендации по дальнейшему обслуживанию автомобиля. Отметим, что специалисты сервиса указывают в рекомендациях даже небольшие недочеты в работе транспортного средства, так как любой внешний фактор может оказать влияние на более серьезную неисправность. Данная информация носит рекомендательный характер и решение о дальнейших ремонтных работах всегда остается за клиентом», — ответили в службе контроля качества автосервиса.

Указанная на сайте стоимость сезонной замены шин в данном автосервисе — от 2560 рублей. Тогда как в Кургане средняя цена «переобувки» без балансировки в среднем начинается от 1900 рублей.

Ранее в других регионах фиксировался рост стоимости услуг автосервисов и шиномонтажей. Так, по данным Росстата, за последний год средняя цена замены колес увеличилась почти на 17%. Автодилеры отмечали также тенденцию к общему подорожанию сервисного обслуживания автомобилей из-за изменения экономических условий.

Комментарии (1)
  • И смех и грех
    24 октября 2025 14:19
    Был один раз в этом сервисе года два назад. Откуда они цены берут непонятно. думаю из головы. Ещё из себя важные все ходят, типа профессора.. Дурят одним словом клиентов, особенно женщин.
