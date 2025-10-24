Работники «Курганприбора» собрали рекордную сумму на помощь участникам СВО
На предприятии собрали рекордную сумму для бойцов СВО — 32 миллиона рублей за месяц
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Сотрудники «Курганприбора» собрали более 32 миллионов рублей в помощь бойцам специальной военной операции всего за один месяц. Из них 25,2 миллионов рублей было собрано на НПО «Курганприбор» и еще 7,3 миллиона — на предприятии СКТБ «Курганприбор». Об этом сообщил сенатор от региона Сергей Муратов в своем telegram-канале.
«Ни одно предприятие в Курганской области не внесло столько за год, а, может быть, и с самого начала проведения СВО, сколько „Курганприбор“ внес за один месяц. Поэтому я горжусь теми людьми, которые работают на этих предприятиях. Я думаю, это пример не только для всех предприятий Курганской области, но и всей России», — отметил сенатор.
Муратов подчеркнул, что считает полученную награду «Народный фронт. Все для Победы!» не личным признанием, а заслугой всего коллектива завода, который, по его словам, «всегда первым откликается на просьбы о помощи фронту». Также политик предложил объявить 2026 год Годом заботы о семьях бойцов СВО.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники предприятия «СКТБ Курганприбор» написали песню, которая уже получила статус неформального гимна завода. Композицию представили во время празднования 45-летия генерального директора Алексея Шакирова.
- Евгений24 октября 2025 19:40Прослезился маленько, прочитав статью и сново три раза прослушал гимн. Мы не можем к большому сожалению поделиться деньгами так как у нас в бесплатном контактом зоопарке Тюнина Варгаши их нет и не будет на длительную перспективу. Зато мы душой вместе с нашим коллективом Курганприбор и нашим Сенетором. Здоровья всем желаем и благополучия Уважаемые. С вами всегда был есть и будет наш бесплатный контактный зоопарк Тюнина Варгаши.
- Леонид24 октября 2025 19:28Я сам служил и знаю, как важна поддержка с тыла. 32 миллиона рублей — это не шутки! Я горжусь тем, что такие предприятия, как «Курганприбор», не забывают о своих бойцах. Это не просто деньги, это поддержка, это забота. И то, что они пишут песни для своих героев - это просто здорово! Музыка объединяет
- Денис24 октября 2025 19:27Это реально круто! «Курганприбор» - это не просто завод, а настоящая команда единомышленников. И то, что сенатор предложил объявить 2026 год Годом заботы о семьях бойцов, это просто супер! Мы все должны помнить, что за каждым героем стоит семья, и им тоже нужна поддержка. Давайте не останавливаться на достигнутом и продолжать помогать нашим бойцам и их близким
- София24 октября 2025 19:25Ой, как же приятно видеть, что наши люди такие отзывчивые! 32 миллиона рублей - это колоссальная сумма! Я всегда говорила, что в Кургане живут добрые и отзывчивые люди. И то, что «Курганприбор» так активно помогает нашим бойцам - это просто замечательно
- Татьяна24 октября 2025 19:20Я горжусь тем, что мы живем в таком городе, где люди объединяются ради общей цели. Это показывает, что мы все можем сделать что-то хорошее, даже если у нас не так много ресурсов. Я надеюсь, что другие предприятия тоже будут следовать этому примеру.