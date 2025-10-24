Работники «Курганприбора» собрали рекордную сумму на помощь участникам СВО

На предприятии собрали рекордную сумму для бойцов СВО — 32 миллиона рублей за месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники «Курганприбора» собрали более 32 миллионов рублей в помощь бойцам специальной военной операции всего за один месяц. Из них 25,2 миллионов рублей было собрано на НПО «Курганприбор» и еще 7,3 миллиона — на предприятии СКТБ «Курганприбор». Об этом сообщил сенатор от региона Сергей Муратов в своем telegram-канале.

«Ни одно предприятие в Курганской области не внесло столько за год, а, может быть, и с самого начала проведения СВО, сколько „Курганприбор“ внес за один месяц. Поэтому я горжусь теми людьми, которые работают на этих предприятиях. Я думаю, это пример не только для всех предприятий Курганской области, но и всей России», — отметил сенатор.

Муратов подчеркнул, что считает полученную награду «Народный фронт. Все для Победы!» не личным признанием, а заслугой всего коллектива завода, который, по его словам, «всегда первым откликается на просьбы о помощи фронту». Также политик предложил объявить 2026 год Годом заботы о семьях бойцов СВО.

Продолжение после рекламы