Зависимостью от назальных спреев чаще страдают мужчины и подростки в Кургане

В Курганской области зависимостью от назальных спреев чаще страдают мужчины и подростки. Об этом URA.RU рассказала врач-отоларинголог Лариса Водянкина.

«Очень много пациентов обращаются к нам с проблемой зависимости от сосудосуживающих назальных спреев. Большинство из них — мужчины, подростки мальчики. Оперируем часто: после аденотомий (операции по удалению увеличенных аденоидов) вазотомия (хирургический способ уменьшения кровоснабжения гипертрофированной слизистой оболочки носа) — самая частая операция в нашей клинике. Оперируем, если консервативные методы бессильны», — рассказала Водянкина.

Чтобы избавить пациентов от ксилометазолиновой зависимости консервативным методом, врач подбирает «сложные» капли индивидуально. Некоторые пациенты могут перетерпеть период заложенности носа, чтобы нос сам «вспомнил», как дышать. «В период ОРВИ можно использовать спрей с морской водой. Лично я и члены моей семьи используем обычный физраствор. А чтобы не болеть, я занимаюсь витаминотерапией, правильным питанием, соблюдением режима дня. Это не на руку фармакологическим бизнесменам, но у меня такой подход к жизни и к лечению», — отметила отоларинголог.

