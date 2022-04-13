Кадыров: Украина накачивает наемников наркотиками

13 апреля 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров рассказал о масштабной ликвидации наемников ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чеченские спецподразделения проводят масштабную операцию по ликвидации украинских наемников в Луганской Народной Республике. Украинским властям приходится мотивировать иностранных бойцов наркотическими веществами. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Для поддержания пошатнувшегося боевого духа наемников украинское руководство вынуждено массово накачивать их наркотиками. Но, как показывает практика, подобный подход уже явно себя дискредитировал, как и другие их бездарные тактические приемы», — написал Кадыров в telegram. По словам главы Чечни, в состав наемнических групп ВСУ сейчас входят ичкерийский, грузинский и другие батальоны преступников. Основной фронт работы разворачивается в городе Попасная ЛНР, добавил Кадыров. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Минобороны РФ сообщало об успешном выполнении вооруженными силами РФ боевых задач по уничтожению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Чеченские спецподразделения проводят масштабную операцию по ликвидации украинских наемников в Луганской Народной Республике. Украинским властям приходится мотивировать иностранных бойцов наркотическими веществами. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Для поддержания пошатнувшегося боевого духа наемников украинское руководство вынуждено массово накачивать их наркотиками. Но, как показывает практика, подобный подход уже явно себя дискредитировал, как и другие их бездарные тактические приемы», — написал Кадыров в telegram. По словам главы Чечни, в состав наемнических групп ВСУ сейчас входят ичкерийский, грузинский и другие батальоны преступников. Основной фронт работы разворачивается в городе Попасная ЛНР, добавил Кадыров. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Минобороны РФ сообщало об успешном выполнении вооруженными силами РФ боевых задач по уничтожению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.