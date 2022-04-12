Крупная Тюменская птицефабрика понесла колоссальные убытки

13 апреля 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Расходы, понесенные из-за птичьего гриппа, оценены в 1,4 млрд рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Крупная Тюменская птицефабрика «Боровская» за прошлый год потерпела колоссальные убытки. Об этом сообщает издание «ФедералПресс». Компания потеряла 811 миллионов рублей. «Расходы предприятия в 2021 году увеличились в 4,8 раза по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Такой рост связан с выявлением на предприятии в октябре очага птичьего гриппа. Только расходы, понесенные из-за упомянутых чрезвычайных обстоятельств, оценены в 1,4 миллиарда рублей. Чистый убыток птицефабрики составил 811 миллионов рублей, тогда как годом ранее предприятие отчитывалось о прибыли в более чем 300 миллионов рублей», — сообщает издание «ФедералПресс». Причиной убытков стало распространение в прошлом году на фабрике птичьего гриппа. Владельцы были вынуждены уничтожить более 4 млн птичьих голов и других продуктов производства. После чего, птицефабрика подверглась тщательной дезинфекции. «Выручка предприятия выросла на 3,1%, до 5,1 миллиарда рублей, себестоимость — на 2,1%, до 4,1 миллиарда рублей», — сообщает издание «ФедералПресс», ссылаясь на бухгалтерскую отчетность птицефабрики «Боровская». На данный момент началась закупка инкубационных яиц, объем поставок в сумме, до конца текущего года, составит два миллиона штук. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Крупная Тюменская птицефабрика «Боровская» за прошлый год потерпела колоссальные убытки. Об этом сообщает издание «ФедералПресс». Компания потеряла 811 миллионов рублей. «Расходы предприятия в 2021 году увеличились в 4,8 раза по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Такой рост связан с выявлением на предприятии в октябре очага птичьего гриппа. Только расходы, понесенные из-за упомянутых чрезвычайных обстоятельств, оценены в 1,4 миллиарда рублей. Чистый убыток птицефабрики составил 811 миллионов рублей, тогда как годом ранее предприятие отчитывалось о прибыли в более чем 300 миллионов рублей», — сообщает издание «ФедералПресс». Причиной убытков стало распространение в прошлом году на фабрике птичьего гриппа. Владельцы были вынуждены уничтожить более 4 млн птичьих голов и других продуктов производства. После чего, птицефабрика подверглась тщательной дезинфекции. «Выручка предприятия выросла на 3,1%, до 5,1 миллиарда рублей, себестоимость — на 2,1%, до 4,1 миллиарда рублей», — сообщает издание «ФедералПресс», ссылаясь на бухгалтерскую отчетность птицефабрики «Боровская». На данный момент началась закупка инкубационных яиц, объем поставок в сумме, до конца текущего года, составит два миллиона штук.